Пугачева приняла у себя дома жену Диброва с любовником

Пугачева принимала у себя дома Полину Диброву и ее предполагаемого возлюбленного
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Пугачева принимала у себя Диброву и ее любовника еще в 2016 году
Пугачева принимала у себя Диброву и ее любовника еще в 2016 году Фото:

Российская эстрадная певица Алла Пугачева приняла у себя дома супругу телеведущего Дмитрия Диброва Полину и ее предполагаемого возлюбленного Романа Товстика. В сети завирусилось соответствующее фото.

«В ленте модели в соцсетях обнаружили интересную деталь — она близко знакома с Романом уже как минимум девять лет назад», — пишет VOICE. Пользователи обнаружили, что еще в 2016 году Полина и Роман побывали в гостях у Пугачевой. На завирусившемся в соцсетях снимке 36-летняя Диброва и 50-летний предприниматель позируют вместе с артисткой в ее подмосковном доме.

Известно, что Роман Товстик был близким другом семьи Дибровых и бизнес-партнером Полины. В апреле 2016 года он представлял Примадонне свою линейку биологически активных добавок.

Ранее СМИ сообщали о напряженной ситуации в семье Дибровых: брак телеведущего под угрозой из-за романа Полины с Товстиком. В окружении семьи утверждают, что отношения между Полиной и предпринимателем начались в январе этого года.

Сам предприниматель уже объявил о разводе и намерен через суд определить место жительства шестерых детей. Елена Товстик подтвердила факт предательства со стороны мужа и близкой подруги.

На данный момент Дмитрий Дибров находится в Испании, а Полина улетела в Армению вместе с женским клубом. Участники скандала воздерживаются от комментариев.

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Российская эстрадная певица Алла Пугачева приняла у себя дома супругу телеведущего Дмитрия Диброва Полину и ее предполагаемого возлюбленного Романа Товстика. В сети завирусилось соответствующее фото. «В ленте модели в соцсетях обнаружили интересную деталь — она близко знакома с Романом уже как минимум девять лет назад», — пишет VOICE. Пользователи обнаружили, что еще в 2016 году Полина и Роман побывали в гостях у Пугачевой. На завирусившемся в соцсетях снимке 36-летняя Диброва и 50-летний предприниматель позируют вместе с артисткой в ее подмосковном доме. Известно, что Роман Товстик был близким другом семьи Дибровых и бизнес-партнером Полины. В апреле 2016 года он представлял Примадонне свою линейку биологически активных добавок. Ранее СМИ сообщали о напряженной ситуации в семье Дибровых: брак телеведущего под угрозой из-за романа Полины с Товстиком. В окружении семьи утверждают, что отношения между Полиной и предпринимателем начались в январе этого года. Сам предприниматель уже объявил о разводе и намерен через суд определить место жительства шестерых детей. Елена Товстик подтвердила факт предательства со стороны мужа и близкой подруги. На данный момент Дмитрий Дибров находится в Испании, а Полина улетела в Армению вместе с женским клубом. Участники скандала воздерживаются от комментариев.
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