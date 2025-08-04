04 августа 2025

Москву накроет сильными дождями и туманом

МЧС: в Москве ожидается сильный дождь и туман
© Служба новостей «URA.RU»
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Москву накроет туманом
Москву накроет туманом Фото:

В ночь на 5 августа в Москве прогнозируется сильный дождь и туман с ухудшением видимости до 200–700 метров. Об этом сообщает в МЧС.

«В период с 00 часов до 9 утра 05 августа местами в Москве ожидается сильный дождь. В отдельных районах туман с видимостью 200-700 м», — сообщения с таким текстом пришли жителям Москвы.

Ранее в Москве уже наблюдались неблагоприятные погодные условия: вечером 4 августа столицу накрыли сильный ливень и гроза, сопровождавшиеся порывами ветра до 17 метров в секунду. МЧС тогда рекомендовало жителям парковать автомобили в безопасных местах и избегать шатких конструкций. Ожидалось, что интенсивные осадки сохранятся до утра следующего дня.

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В ночь на 5 августа в Москве прогнозируется сильный дождь и туман с ухудшением видимости до 200–700 метров. Об этом сообщает в МЧС. «В период с 00 часов до 9 утра 05 августа местами в Москве ожидается сильный дождь. В отдельных районах туман с видимостью 200-700 м», — сообщения с таким текстом пришли жителям Москвы. Ранее в Москве уже наблюдались неблагоприятные погодные условия: вечером 4 августа столицу накрыли сильный ливень и гроза, сопровождавшиеся порывами ветра до 17 метров в секунду. МЧС тогда рекомендовало жителям парковать автомобили в безопасных местах и избегать шатких конструкций. Ожидалось, что интенсивные осадки сохранятся до утра следующего дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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