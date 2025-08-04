Москву накроет сильными дождями и туманом

В ночь на 5 августа в Москве прогнозируется сильный дождь и туман с ухудшением видимости до 200–700 метров. Об этом сообщает в МЧС.
«В период с 00 часов до 9 утра 05 августа местами в Москве ожидается сильный дождь. В отдельных районах туман с видимостью 200-700 м», — сообщения с таким текстом пришли жителям Москвы.
Ранее в Москве уже наблюдались неблагоприятные погодные условия: вечером 4 августа столицу накрыли сильный ливень и гроза, сопровождавшиеся порывами ветра до 17 метров в секунду. МЧС тогда рекомендовало жителям парковать автомобили в безопасных местах и избегать шатких конструкций. Ожидалось, что интенсивные осадки сохранятся до утра следующего дня.
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