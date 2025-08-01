01 августа 2025

Москву накрыла яркая гроза, ожидается сильнейший ливень. Видео

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Гроза накрыла столицу вечером
Гроза накрыла столицу вечером Фото:

В Москве начался сильный ливень, яркая гроза накрыла столицу. Об этом сообщают журналисты. В местном МЧС жителям рекомендуют парковаться в безопасных местах, а также не ходить под рекламными щитами. 

«Москву накрыла яркая гроза. Сильный ливень местами продлится до утра завтрашнего дня», — пишет telegram-канал Baza. Московское МЧС предупреждает об усилении ветра до 17 метров в секунду и очень сильном дожде. В ведомстве рекомендуют парковаться в безопасных местах, не оставлять детей без присмотра, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. 

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В Москве начался сильный ливень, яркая гроза накрыла столицу. Об этом сообщают журналисты. В местном МЧС жителям рекомендуют парковаться в безопасных местах, а также не ходить под рекламными щитами.  «Москву накрыла яркая гроза. Сильный ливень местами продлится до утра завтрашнего дня», — пишет telegram-канал Baza. Московское МЧС предупреждает об усилении ветра до 17 метров в секунду и очень сильном дожде. В ведомстве рекомендуют парковаться в безопасных местах, не оставлять детей без присмотра, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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