Мэрия Екатеринбурга потратит миллионы на новые паркоматы

В Екатеринбурге установят 13 новых паркоматов в пяти районах города. Новое оборудование появится в Ленинском, Кировском, Железнодорожном, Октябрьском и Верх-Исетском районах.
"Заменят паркоматы через два месяца после заключения контракта. То есть, где-то к началу ноября", — сообщает неофициальный telegram-канал городской мэрии "Екатеринбург. Главное".
Оплата парковки на обновленных устройствах будет доступна не только банковской картой, но и с помощью транспортной карты «Екарта», а также через QR-код. На поставку и установку уйдет около 10,5 миллионов рублей.
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