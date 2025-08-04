04 августа 2025

Мэрия Екатеринбурга потратит миллионы на новые паркоматы

Новые паркоматы установят в пяти районах Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое оборудование планируется установить к ноябрю 2025 года
Новое оборудование планируется установить к ноябрю 2025 года Фото:

В Екатеринбурге установят 13 новых паркоматов в пяти районах города. Новое оборудование появится в Ленинском, Кировском, Железнодорожном, Октябрьском и Верх-Исетском районах. 

"Заменят паркоматы через два месяца после заключения контракта. То есть, где-то к началу ноября", — сообщает неофициальный telegram-канал городской мэрии "Екатеринбург. Главное".

Оплата парковки на обновленных устройствах будет доступна не только банковской картой, но и с помощью транспортной карты «Екарта», а также через QR-код. На поставку и установку уйдет около 10,5 миллионов рублей.

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В Екатеринбурге установят 13 новых паркоматов в пяти районах города. Новое оборудование появится в Ленинском, Кировском, Железнодорожном, Октябрьском и Верх-Исетском районах.  "Заменят паркоматы через два месяца после заключения контракта. То есть, где-то к началу ноября", — сообщает неофициальный telegram-канал городской мэрии "Екатеринбург. Главное". Оплата парковки на обновленных устройствах будет доступна не только банковской картой, но и с помощью транспортной карты «Екарта», а также через QR-код. На поставку и установку уйдет около 10,5 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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