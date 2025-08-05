Крупнейший турецкий сотовый оператор сбежал из Украины

Turkcell завершил продажу всех украинских активов
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Компания Turkcell продала все акции почти за 600 миллионов долларов
Компания Turkcell продала все акции почти за 600 миллионов долларов Фото:

Один из крупнейших сотовых операторов Турции Turkcell завершил продажу своих украинских дочерних компаний и активов концерну DVL Telecom. Об этом оператор сообщил на платформе KAP.

«Turkcell продала компании DVL Telecom за 538,7 миллионов долларов все акции в компаниях Lifecell, Global Bilgi и Ukrtower, а также все долги и права», — говорится в заявлении Turkcell. Таким образом, турецкий оператор полностью прекратил свою деятельность на украинском рынке.

Решение о выходе из украинского бизнеса было принято компанией еще в 2023 году. Turkcell подписал соглашение о передаче активов французской инвесторганизации NJJ Capital.

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Один из крупнейших сотовых операторов Турции Turkcell завершил продажу своих украинских дочерних компаний и активов концерну DVL Telecom. Об этом оператор сообщил на платформе KAP. «Turkcell продала компании DVL Telecom за 538,7 миллионов долларов все акции в компаниях Lifecell, Global Bilgi и Ukrtower, а также все долги и права», — говорится в заявлении Turkcell. Таким образом, турецкий оператор полностью прекратил свою деятельность на украинском рынке. Решение о выходе из украинского бизнеса было принято компанией еще в 2023 году. Turkcell подписал соглашение о передаче активов французской инвесторганизации NJJ Capital.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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