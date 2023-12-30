Крупнейший сотовый оператор Турции отказался от активов на Украине

Турецкая Turkcell передаст свои украинские активы французскому инвестору

30 декабря 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Турецкий Turkcell принял решение передать все свои активы в трех украинских компаниях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Крупнейший в Турции сотовый оператор Turkcell решил передать все свои активы в трех украинских компаниях, а именно акции дочерних компаний Lifecell LLC, LLC Global Information и LLC Ukrtower, французской инвесторганизации NJJ Capital. Об этом сообщили на сайте турецкой государственной платформы публичного раскрытия информации. «В соответствии с решением Совета директоров нашей компании 29 декабря 2023 г. было подписано соглашение о передаче акций дочерних компаний нашей компании Lifecell LLC, LLC Global Information и LLC Ukrtower компании NJJ Capital для передачи всех ее акций вместе со всеми правами и обязательствами», — говорится в сообщении Turkcell на сайте платформы. Отмечается, что передача активов еще не произошла и начался переговорный процесс о стоимости сделки и ее окончательных условиях. Ранее Вашингтон предложил передать Киеву замороженные активы России с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Газета Financial Times отмечала, что США публично не поддерживали идею конфискации активов России, при этом в частном порядке Вашингтон предлагает способы их передачи Украине, передает деловое издание «Взгляд».

Крупнейший в Турции сотовый оператор Turkcell решил передать все свои активы в трех украинских компаниях, а именно акции дочерних компаний Lifecell LLC, LLC Global Information и LLC Ukrtower, французской инвесторганизации NJJ Capital. Об этом сообщили на сайте турецкой государственной платформы публичного раскрытия информации. «В соответствии с решением Совета директоров нашей компании 29 декабря 2023 г. было подписано соглашение о передаче акций дочерних компаний нашей компании Lifecell LLC, LLC Global Information и LLC Ukrtower компании NJJ Capital для передачи всех ее акций вместе со всеми правами и обязательствами», — говорится в сообщении Turkcell на сайте платформы. Отмечается, что передача активов еще не произошла и начался переговорный процесс о стоимости сделки и ее окончательных условиях. Ранее Вашингтон предложил передать Киеву замороженные активы России с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Газета Financial Times отмечала, что США публично не поддерживали идею конфискации активов России, при этом в частном порядке Вашингтон предлагает способы их передачи Украине, передает деловое издание «Взгляд».