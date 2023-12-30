Крупнейший сотовый оператор Турции отказался от активов на Украине

Турецкая Turkcell передаст свои украинские активы французскому инвестору
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, разговор по телефону, сотовый телефон, телефонный разговор, телефонный звонок
Турецкий Turkcell принял решение передать все свои активы в трех украинских компаниях Фото:

Крупнейший в Турции сотовый оператор Turkcell решил передать все свои активы в трех украинских компаниях, а именно акции дочерних компаний Lifecell LLC, LLC Global Information и LLC Ukrtower, французской инвесторганизации NJJ Capital. Об этом сообщили на сайте турецкой государственной платформы публичного раскрытия информации.

«В соответствии с решением Совета директоров нашей компании 29 декабря 2023 г. было подписано соглашение о передаче акций дочерних компаний нашей компании Lifecell LLC, LLC Global Information и LLC Ukrtower компании NJJ Capital для передачи всех ее акций вместе со всеми правами и обязательствами», — говорится в сообщении Turkcell на сайте платформы. Отмечается, что передача активов еще не произошла и начался переговорный процесс о стоимости сделки и ее окончательных условиях.

Ранее Вашингтон предложил передать Киеву замороженные активы России с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Газета Financial Times отмечала, что США публично не поддерживали идею конфискации активов России, при этом в частном порядке Вашингтон предлагает способы их передачи Украине, передает деловое издание «Взгляд».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупнейший в Турции сотовый оператор Turkcell решил передать все свои активы в трех украинских компаниях, а именно акции дочерних компаний Lifecell LLC, LLC Global Information и LLC Ukrtower, французской инвесторганизации NJJ Capital. Об этом сообщили на сайте турецкой государственной платформы публичного раскрытия информации. «В соответствии с решением Совета директоров нашей компании 29 декабря 2023 г. было подписано соглашение о передаче акций дочерних компаний нашей компании Lifecell LLC, LLC Global Information и LLC Ukrtower компании NJJ Capital для передачи всех ее акций вместе со всеми правами и обязательствами», — говорится в сообщении Turkcell на сайте платформы. Отмечается, что передача активов еще не произошла и начался переговорный процесс о стоимости сделки и ее окончательных условиях. Ранее Вашингтон предложил передать Киеву замороженные активы России с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Газета Financial Times отмечала, что США публично не поддерживали идею конфискации активов России, при этом в частном порядке Вашингтон предлагает способы их передачи Украине, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...