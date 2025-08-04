04 августа 2025

В Тюмени ожидается теплая погода

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Ветер северо-западный со скоростью 1 м/с
Ветер северо-западный со скоростью 1 м/с Фото:

В Тюмени пятого августа температура воздуха составит 24 градуса. Погода будет малооблачной, без осадков. сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

«В Тюмени пятого августа температура наружного воздуха составит от 11 до 24 градусов. Утро: малооблачно, без осадков. День: малооблачно, без осадков. Вечер: без изменений», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 1-3 метра в секунду. Влажность воздуха — 45%.

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В Тюмени пятого августа температура воздуха составит 24 градуса. Погода будет малооблачной, без осадков. сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии. «В Тюмени пятого августа температура наружного воздуха составит от 11 до 24 градусов. Утро: малооблачно, без осадков. День: малооблачно, без осадков. Вечер: без изменений», — написано на сайте. Порывы ветра составят 1-3 метра в секунду. Влажность воздуха — 45%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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