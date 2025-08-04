Пермская пловчиха взяла серебро на Кубке России

Спортсменка из Пермского края Екатерина Сорокина завоевала серебряную медаль на Кубке России по плаванию на открытой воде, показав второй результат на дистанции 10 километров. Об этом сообщает региональное министерство физической культуры и спорта.
«Екатерина Сорокина из Краснокамска стала серебряным призером Кубка России по плаванию на открытой воде. Она показала второй результат на дистанции 10 км. Тренируется под руководством Лидии Бирюковой», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».
Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде стартовали 3 августа в селе Засечное Пензенской области. 4 августа участников ждет спринт на 3 км на выбывание, а 5 августа — гонка на 5 километров, в этот же день соревнования завершатся.
За звание лучших борются 88 пловцов из 12 регионов страны. Пермский край на турнире представляют четыре спортсмена: Екатерина Сорокина, Руслан Садыков, Ксения Максимова и Семен Демидов.
Ранее спортсмены из Пермского края уже добивались успехов на всероссийском уровне — так, в июне 2025 года сборная региона одержала победу в командном зачете на чемпионате России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба». Тогда представители Прикамья также завоевали индивидуальные награды среди женщин и мужчин, подтвердив высокий уровень подготовки местных атлетов.
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