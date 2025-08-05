Украинский депутат рассказал о новых зверствах ТЦК

Депутат рады Войцеховский: мужчина оказался в коме после попытки мобилизации
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Украинский депутат рассказали о зверствах при мобилизации
Украинский депутат рассказали о зверствах при мобилизации Фото:

Депутат Верховной рады Украины Виталий Войцеховский сообщил о росте тревожных сигналов по поводу методов работы сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) за последнюю неделю. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской). 

«Мужчина выпал (или ему „помогли“ выпасть) из буса (автобуса — прим. URA.RU), на котором его везли в неизвестном направлении представители ТЦК. По словам сопровождения, направлялись в центр комплектования, но маршрут был совсем другой. Сегодня парень в коме», — сообщил депутат. Еще один случай произошел в Каневе, где сотрудники ТЦК, по данным Войцеховского, избили и насильно доставили в военкомат 65-летнего пенсионера.

В Черкасском областном ТЦК прокомментировали заявления депутата. В ведомстве подтвердили, что по факту происшествия в Золотоноше к дисциплинарной ответственности привлечены виновные сотрудники. 

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход уже сообщала о многочисленных случаях жестокого обращения сотрудников ТЦК с мобилизованными, включая избиения и отсутствие медицинской помощи, что приводило к гибели людей. В сети неоднократно появлялись видеозаписи, на которых фиксируются насильственные задержания мужчин для отправки в военкоматы, что вызывает широкий общественный резонанс на Украине.

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Депутат Верховной рады Украины Виталий Войцеховский сообщил о росте тревожных сигналов по поводу методов работы сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) за последнюю неделю. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).  «Мужчина выпал (или ему „помогли“ выпасть) из буса (автобуса — прим. URA.RU), на котором его везли в неизвестном направлении представители ТЦК. По словам сопровождения, направлялись в центр комплектования, но маршрут был совсем другой. Сегодня парень в коме», — сообщил депутат. Еще один случай произошел в Каневе, где сотрудники ТЦК, по данным Войцеховского, избили и насильно доставили в военкомат 65-летнего пенсионера. В Черкасском областном ТЦК прокомментировали заявления депутата. В ведомстве подтвердили, что по факту происшествия в Золотоноше к дисциплинарной ответственности привлечены виновные сотрудники.  Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход уже сообщала о многочисленных случаях жестокого обращения сотрудников ТЦК с мобилизованными, включая избиения и отсутствие медицинской помощи, что приводило к гибели людей. В сети неоднократно появлялись видеозаписи, на которых фиксируются насильственные задержания мужчин для отправки в военкоматы, что вызывает широкий общественный резонанс на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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