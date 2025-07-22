В Раде раскрыли самую страшную тайну о ТЦК

Сотрудники территориальных центров комплектования (военкоматов) на Украине ежедневно избивают до смерти мобилизованных мужчин или не оказывают им необходимой медицинской помощи, что приводит к их гибели. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.
» Но по факту действия ТЦК только становятся жестче. Сколько уже случаев, когда забивают до смерти или не оказывают вовремя медицинскую помощь и люди умирают? Это происходит ежедневно по всей Украине. Никто ничего не хочет решать, потому что это вопрос больших денег», — заявила Скороход в интервью на YouTube-канале журналистки Ланы Шевчук.
По словам украинского депутата, президент страны Владимир Зеленский, а также премьер-министр Юлия Свириденко и министр обороны Денис Шмыгаль утверждают, что с мобилизацией не возникает трудностей. Подобную позицию Скороход сравнила с поведением детей: сталкиваясь со страхом, ребенок закрывает глаза, надеясь, что угроза исчезнет.
Депутат пояснила, что к ней регулярно обращаются родственники пострадавших. В частности, 21 июля к ней пришла женщина, чей сын был избит на остановке, подвергнут воздействию газового баллончика, а затем направлен в военкомат. Там его за час признали годным к службе и отправили на полигон. В другом случае у женщины забрали сына, несмотря на наличие брони, и также применили к нему силу.
В сети получили широкое распространение видеоматериалы, на которых сотрудники украинских военкоматов задерживают мужчин и насильственно доставляют их в микроавтобусах для последующей мобилизации в ВСУ. На этих кадрах часто фиксируются случаи применения физической силы и избиения задержанных. Так, житель Украины смог отбиться от сотрудников ТЦК, используя лопату в качестве средства защиты. Мужчина в одиночку противостоял группе представителей ТЦК.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.