Эксперт рассказал, каким будет курс рубля к доллару осенью 2025 года

Эксперт ПСБ Попов: курс рубля может превысить 85 рублей за доллар в 2025 году
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Доллар может вырасти до 85 рублей к осени 2025 года
Доллар может вырасти до 85 рублей к осени 2025 года Фото:

Осенью 2025 года курс рубля может превысить отметку 85 рублей за доллар. Такой прогноз предоставил управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

«Целевой таргет по курсу на конец 2025 года составляет 87 рублей за доллар. Основное движение к этому уровню ожидаем в осенние месяцы — ждем смещение к уровням более 85 рублей за доллар», — заявил Попов агентству «Прайм».

По словам эксперта, на ослабление рубля повлияют сразу несколько факторов. В первую очередь, традиционное увеличение объемов импорта, характерное для осени, будет способствовать давлению на национальную валюту. Кроме того, сохраняется воздействие вторичных санкций на российский экспорт и трансграничные системы расчетов, что также негативно сказывается на динамике курса рубля.

Ранее эксперты уже прогнозировали ослабление рубля к концу 2025 года: по оценкам представителей крупнейших российских банков, курс доллара может приблизиться к 90 рублям. На динамику национальной валюты влияют сокращение импорта, геополитические факторы и изменения ключевой ставки Центробанка, которая в июле была понижена до 18%. В первом полугодии 2025 года рубль поддерживался активной продажей валютной выручки экспортерами.

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Осенью 2025 года курс рубля может превысить отметку 85 рублей за доллар. Такой прогноз предоставил управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. «Целевой таргет по курсу на конец 2025 года составляет 87 рублей за доллар. Основное движение к этому уровню ожидаем в осенние месяцы — ждем смещение к уровням более 85 рублей за доллар», — заявил Попов агентству «Прайм». По словам эксперта, на ослабление рубля повлияют сразу несколько факторов. В первую очередь, традиционное увеличение объемов импорта, характерное для осени, будет способствовать давлению на национальную валюту. Кроме того, сохраняется воздействие вторичных санкций на российский экспорт и трансграничные системы расчетов, что также негативно сказывается на динамике курса рубля. Ранее эксперты уже прогнозировали ослабление рубля к концу 2025 года: по оценкам представителей крупнейших российских банков, курс доллара может приблизиться к 90 рублям. На динамику национальной валюты влияют сокращение импорта, геополитические факторы и изменения ключевой ставки Центробанка, которая в июле была понижена до 18%. В первом полугодии 2025 года рубль поддерживался активной продажей валютной выручки экспортерами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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