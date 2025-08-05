В украинскую базу «Миротворец»* внесли двух российских подростков

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В базе оказались подростки
В базе оказались подростки Фото:

На Украине двух российских подростков внесли в базу сайта «Миротворец» (экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ). Их персональные данные опубликованы на ресурсе.

«Два несовершеннолетних парня из России — Никита и Александр попали на скандальный украинский сайт. Оба подростка, одному 16, другому 17 лет — являются учащимися», — передает РИА Новости. Уточняется, что личные данные, включая место жительства и профили в соцсетях, опубликованы без согласия несовершеннолетних.

Сайт «Миротворец» (экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ) был создан в 2014 году по инициативе внештатного экс-советника главы украинского МВД. С того момента на портале публикуются персональные данные людей, заподозренных в «агрессии» против Украины.

*сайт «Миротворец» — экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ

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На Украине двух российских подростков внесли в базу сайта «Миротворец» (экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ). Их персональные данные опубликованы на ресурсе. «Два несовершеннолетних парня из России — Никита и Александр попали на скандальный украинский сайт. Оба подростка, одному 16, другому 17 лет — являются учащимися», — передает РИА Новости. Уточняется, что личные данные, включая место жительства и профили в соцсетях, опубликованы без согласия несовершеннолетних. Сайт «Миротворец» (экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ) был создан в 2014 году по инициативе внештатного экс-советника главы украинского МВД. С того момента на портале публикуются персональные данные людей, заподозренных в «агрессии» против Украины. *сайт «Миротворец» — экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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