Премьер Венгрии Орбан попал в список сайта «Миротворец»

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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, будапешт, венгрия, королевский дворец, флаг венгрии
В базе «Миротворца» продолжают появляться личные данные венгров Фото:

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в список «антиукраинских пропагандистов» на сайте радикального ресурса «Миротворец» (доступ к нему запрещен в России решением суда). Об этом сообщил венгерский портал Hír TV.

«Премьер-министр Виктор Орбан также был добавлен в список врагов Украины на крайне правом сайте „Миротворец“», — сообщили в СМИ. Внесение Орбана в реестр объяснили тем, что он единственный в ЕС отказывается пропускать через территорию своей страны оружие для Украины и выступает против отказа от российского газа.

Ранее в базу скандального сайта попали личные данные 313 этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины, сообщает RT. Списки «Миротворца» начали пополняться именами жителей Закарпатья, получивших венгерские паспорта, еще в конце сентября, отмечает издание.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе внештатного экс-советника главы украинского МВД. С того момента на портале публикуются персональные данные людей, заподозренных в «агрессии» против Украины.

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Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в список «антиукраинских пропагандистов» на сайте радикального ресурса «Миротворец» (доступ к нему запрещен в России решением суда). Об этом сообщил венгерский портал Hír TV. «Премьер-министр Виктор Орбан также был добавлен в список врагов Украины на крайне правом сайте „Миротворец“», — сообщили в СМИ. Внесение Орбана в реестр объяснили тем, что он единственный в ЕС отказывается пропускать через территорию своей страны оружие для Украины и выступает против отказа от российского газа. Ранее в базу скандального сайта попали личные данные 313 этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины, сообщает RT. Списки «Миротворца» начали пополняться именами жителей Закарпатья, получивших венгерские паспорта, еще в конце сентября, отмечает издание. Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе внештатного экс-советника главы украинского МВД. С того момента на портале публикуются персональные данные людей, заподозренных в «агрессии» против Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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