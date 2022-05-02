Премьер Венгрии Орбан попал в список сайта «Миротворец»

В базе «Миротворца» продолжают появляться личные данные венгров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в список «антиукраинских пропагандистов» на сайте радикального ресурса «Миротворец» (доступ к нему запрещен в России решением суда). Об этом сообщил венгерский портал Hír TV.

«Премьер-министр Виктор Орбан также был добавлен в список врагов Украины на крайне правом сайте „Миротворец“», — сообщили в СМИ. Внесение Орбана в реестр объяснили тем, что он единственный в ЕС отказывается пропускать через территорию своей страны оружие для Украины и выступает против отказа от российского газа.

Ранее в базу скандального сайта попали личные данные 313 этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины, сообщает RT. Списки «Миротворца» начали пополняться именами жителей Закарпатья, получивших венгерские паспорта, еще в конце сентября, отмечает издание.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе внештатного экс-советника главы украинского МВД. С того момента на портале публикуются персональные данные людей, заподозренных в «агрессии» против Украины.