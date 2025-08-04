Аналитики раскрыли, что больше всего тревожит пермяков

Жителей Пермского края больше тревожат нашествие комаров и отключение интернета, чем военные конфликты Израиля и Ирана и финансового мошенничество. Такие данные приводятся в новом исследовании «Национальный индекс тревожностей россиян» за II квартал 2025 года.
«Жители Пермского края, как и многих других регионов страны, стали меньше беспокоиться о военных конфликтах Израиля и Ирана и финансового мошенничестве. Вместо этого в топ тревог вошли неожиданные бытовые проблемы: нашествие комаров и отключение мобильного интернета. Еще одна тема, которая вызывает беспокойство, — мигранты», — говорится в исследовании.
В Пермском крае, наряду с Москвой, Ханты-Мансийским АО и другими регионами, резко выросла тревожность из-за увеличения популяции комаров. Это связано с аномально теплой зимой и паводками. Еще одной новой проблемой стали систематические отключения мобильного интернета, которые вошли в тройку главных тревог в каждом третьем регионе России.
При этом традиционные страхи теряют актуальность. Тема финансового мошенничества, которая в I квартале лидировала в 77 регионах, во II квартале возглавила список лишь в 58. Военные конфликты и атаки дронов отошли на периферию общественного внимания.
Исследование также фиксирует рост тревожности из-за экономической ситуации — высоких ставок по кредитам и роста цен на услуги. Отдельной темой беспокойства стала ситуация вокруг мигрантов: жители Перми, так же как Новосибирска и других городов, обеспокоены как конфликтами с приезжими, так и нехваткой рабочих рук в ключевых отраслях.
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