Губернатор рассказал о разрушениях в Ростовской области после атаки БПЛА

После атаки БПЛА в Ростовской области произошли возгорания в нескольких районах. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Произошли возгорания», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.
По его словам, в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района в результате падения обломков БПЛА возник пожар на подстанции. Его площадь составила 500 квадратных метров. Сейчас он уже потушен. В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Возгорание также удалось ликвидировать. Пострадавших в результате атаки нет. Власти и экстренные службы проводят восстановительные работы и оценивают ущерб, на местах работают оперативные группы.
Ночью 5 августа 2025 года Ростовская область подверглась серии атак украинских беспилотников. В результате прилетов произошли сбои в электроснабжении в Миллерово и других населенных пунктах. По всей области была объявлена беспилотная опасность.
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