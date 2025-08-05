Губернатор рассказал о разрушениях в Ростовской области после атаки БПЛА

Слюсарь: после атаки БПЛА в Ростовской области произошли возгорания
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Слюсарь заявил, что все возгорания удалось успешно ликвидировать
Слюсарь заявил, что все возгорания удалось успешно ликвидировать Фото:

После атаки БПЛА в Ростовской области произошли возгорания в нескольких районах. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Произошли возгорания», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. 

По его словам, в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района в результате падения обломков БПЛА возник пожар на подстанции. Его площадь составила 500 квадратных метров. Сейчас он уже потушен. В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Возгорание также удалось ликвидировать. Пострадавших в результате атаки нет. Власти и экстренные службы проводят восстановительные работы и оценивают ущерб, на местах работают оперативные группы.

Ночью 5 августа 2025 года Ростовская область подверглась серии атак украинских беспилотников. В результате прилетов произошли сбои в электроснабжении в Миллерово и других населенных пунктах. По всей области была объявлена беспилотная опасность. 

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После атаки БПЛА в Ростовской области произошли возгорания в нескольких районах. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. «Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Произошли возгорания», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.  По его словам, в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района в результате падения обломков БПЛА возник пожар на подстанции. Его площадь составила 500 квадратных метров. Сейчас он уже потушен. В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Возгорание также удалось ликвидировать. Пострадавших в результате атаки нет. Власти и экстренные службы проводят восстановительные работы и оценивают ущерб, на местах работают оперативные группы. Ночью 5 августа 2025 года Ростовская область подверглась серии атак украинских беспилотников. В результате прилетов произошли сбои в электроснабжении в Миллерово и других населенных пунктах. По всей области была объявлена беспилотная опасность. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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