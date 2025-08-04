Пермяки не могут уехать на автобусе в Закамск

Автобусы маршрута №12 в Перми задерживаются и не соблюдают расписание. Транспорт приходится ждать по 40 минут. На проблему пожаловалась одна из пассажирок в telegram-канале «ЧП Пермь».
«31 июля 2025 года я ожидала автобус на остановке ДК Гагарина с 10:30 до 11:10. За это время ни один автобус маршрута №12 не прибыл, хотя, согласно расписанию, должен был быть как минимум один, а то и два автобуса. Это не первый случай, когда я сталкиваюсь с такой проблемой на данном маршруте. Постоянные задержки и несоблюдение расписания создают значительные неудобства для пассажиров, которые зависят от этого общественного транспорта», — поделилась пермячка.
Пользователи в комментариях также столкнулись с этой проблемой. «Я ежедневно пытаюсь попасть на этот 12 и, увы, приходится ехать с пересадкой. Ждать следующего минут 25-50 и потом ехать через Мачтобазу (плюс еще минут 20) вообще нет желания. И с такой же пересадкой вижу многих людей, которые также не могут увидеть этот уникальный 12 автобус (лица примелькались за долгое время, узнаю уже)», — поделилась Наталья Н.
Как сообщили URA.RU в департамента транспорта Перми, утром 31 июля на линии не было двух автобусов. Один автобус не пришел из-за отсутствия водителя, а второй — из-за технической неисправности, поэтому интервал движения был увеличен. «Соблюдение расписания движения общественного транспорта контролируется системой навигации. За невыход на линию, существенные отклонения от графика и иные нарушения для перевозчиков предусмотрен штраф по итогам месяца работы», — отметили в ведомстве.
В дептрансе добавили, что с отсутствием необходимого количества водителей сейчас сталкиваются перевозчики по всей России. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми отмечается положительная динамика. Дефицит кадров сократился с 450 до 380 водителей.
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