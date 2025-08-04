Семья из Свердловской области наткнулась в лесу на белые грибы и подберезовики огромного размера. Ксения Сорокина рассказала URA.RU, что не встречала ранее таких гигантов.
«Мы нашли их у поселка Евстюниха под Нижним Тагилом. Ездили после дождей. До этого в основном попадались маленькие, а эти прямо огромные, крепкие и чистые!» — сказала девушка.
Как видно на фото, шляпки грибов настолько большие, что размером напоминают цветок подсолнуха и при этом совсем не червивые. Ксения добавила, что они отварили и заморозили грибы на зиму. «Надолго хватит», — уверена свердловчанка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!