04 августа 2025

Свердловчане нашли грибы размером с подсолнух. Фото

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Уральцы успевают собрать дары леса
Уральцы успевают собрать дары леса Фото:

Семья из Свердловской области наткнулась в лесу на белые грибы и подберезовики огромного размера. Ксения Сорокина рассказала URA.RU, что не встречала ранее таких гигантов. 

«Мы нашли их у поселка Евстюниха под Нижним Тагилом. Ездили после дождей. До этого в основном попадались маленькие, а эти прямо огромные, крепкие и чистые!» — сказала девушка. 

Как видно на фото, шляпки грибов настолько большие, что размером напоминают цветок подсолнуха и при этом совсем не червивые. Ксения добавила, что они отварили и заморозили грибы на зиму. «Надолго хватит», — уверена свердловчанка. 

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Семья из Свердловской области наткнулась в лесу на белые грибы и подберезовики огромного размера. Ксения Сорокина рассказала URA.RU, что не встречала ранее таких гигантов.  «Мы нашли их у поселка Евстюниха под Нижним Тагилом. Ездили после дождей. До этого в основном попадались маленькие, а эти прямо огромные, крепкие и чистые!» — сказала девушка.  Как видно на фото, шляпки грибов настолько большие, что размером напоминают цветок подсолнуха и при этом совсем не червивые. Ксения добавила, что они отварили и заморозили грибы на зиму. «Надолго хватит», — уверена свердловчанка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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