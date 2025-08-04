04 августа 2025

Суд вынес приговор жителю ХМАО за порванный плакат с изображением погибшего бойца СВО

Суд оштрафовал жителя ХМАО за порванный плакат с фото погибшего участника СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин получил уголовное наказание за повреждение баннера с погибшим участником СВО
Югорчанин получил уголовное наказание за повреждение баннера с погибшим участником СВО Фото:

В Кондинском районе ХМАО местного жителя оштрафовали за то, что он повредил плакат с фотографией участника СВО. Мужчина был пьян, сорвал баннер с фасада дома, где жила мать солдата, и порвал его. Плакат был посвящен памяти бойцов, погибших на спецоперации.

«Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил акт вандализма в отношении плаката, размещенного на фасаде дома местной жительницы. Грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к защитникам Отечества, он разорвал плакат на несколько частей. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщил telegram-канал «Суды Югры».

Весной 2025 года пьяный югорчанин сорвал со стены баннер, посвященный памяти погибшего участника СВО и других солдат. Плакат был признан историко-культурным памятником. За повреждение объекта, увековечивающего память погибших защитников Отечества, югорчанина осудили по уголовной статье. Наказание вынесли с учетом того, что мужчина раньше не был судим, признал вину и совершил преступление небольшой тяжести. Приговор вступил в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске вандал, который испортил памятник «Защитникам Донбасса» на аллее Памяти, получил условный срок. Хулиган отломил от памятника (военный с ребенком и автоматом в руках), часть оружия.

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В Кондинском районе ХМАО местного жителя оштрафовали за то, что он повредил плакат с фотографией участника СВО. Мужчина был пьян, сорвал баннер с фасада дома, где жила мать солдата, и порвал его. Плакат был посвящен памяти бойцов, погибших на спецоперации. «Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил акт вандализма в отношении плаката, размещенного на фасаде дома местной жительницы. Грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к защитникам Отечества, он разорвал плакат на несколько частей. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщил telegram-канал «Суды Югры». Весной 2025 года пьяный югорчанин сорвал со стены баннер, посвященный памяти погибшего участника СВО и других солдат. Плакат был признан историко-культурным памятником. За повреждение объекта, увековечивающего память погибших защитников Отечества, югорчанина осудили по уголовной статье. Наказание вынесли с учетом того, что мужчина раньше не был судим, признал вину и совершил преступление небольшой тяжести. Приговор вступил в законную силу. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске вандал, который испортил памятник «Защитникам Донбасса» на аллее Памяти, получил условный срок. Хулиган отломил от памятника (военный с ребенком и автоматом в руках), часть оружия.
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