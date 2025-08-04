На Свердловскую область обрушатся обломки ракеты

Жителей Карпинска (Свердловская область) предупредили о падении обломков ракеты-носителя «Союз-2-1.б», пуск которой запланирован 20 августа с космодрома Байконур. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.
«Падение составных частей космического корабля планируется на территории Свердловской области и Пермского края», — пояснили там. При попадании в нижние слои атмосферы обломков ступеней ракеты-носителя прогнозируется сильный грохот и свечение в воздухе.
Для обеспечения безопасности вводится временный запрет на нахождение в районе возможного падения обломков. Ограничения будут действовать с 18 по 22 августа. Под запрет попадает территория, ограниченная в 20 километрах севернее поселка Кытлым, в 10-12 километрах северо-западнее поселка Каквинские Печи, в 17 километрах западнее поселка Сосновка, в 4-5 километрах южнее границ заповедника «Денежкин камень» и в 2-3 километрах севернее Конжаковского горного массива.
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