04 августа 2025

На Свердловскую область обрушатся обломки ракеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Ракету планируют запустить 20 августа
Ракету планируют запустить 20 августа Фото:

Жителей Карпинска (Свердловская область) предупредили о падении обломков ракеты-носителя «Союз-2-1.б», пуск которой запланирован 20 августа с космодрома Байконур. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«Падение составных частей космического корабля планируется на территории Свердловской области и Пермского края», — пояснили там. При попадании в нижние слои атмосферы обломков ступеней ракеты-носителя прогнозируется сильный грохот и свечение в воздухе.

Для обеспечения безопасности вводится временный запрет на нахождение в районе возможного падения обломков. Ограничения будут действовать с 18 по 22 августа. Под запрет попадает территория, ограниченная в 20 километрах севернее поселка Кытлым, в 10-12 километрах северо-западнее поселка Каквинские Печи, в 17 километрах западнее поселка Сосновка, в 4-5 километрах южнее границ заповедника «Денежкин камень» и в 2-3 километрах севернее Конжаковского горного массива.

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Жителей Карпинска (Свердловская область) предупредили о падении обломков ракеты-носителя «Союз-2-1.б», пуск которой запланирован 20 августа с космодрома Байконур. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Падение составных частей космического корабля планируется на территории Свердловской области и Пермского края», — пояснили там. При попадании в нижние слои атмосферы обломков ступеней ракеты-носителя прогнозируется сильный грохот и свечение в воздухе. Для обеспечения безопасности вводится временный запрет на нахождение в районе возможного падения обломков. Ограничения будут действовать с 18 по 22 августа. Под запрет попадает территория, ограниченная в 20 километрах севернее поселка Кытлым, в 10-12 километрах северо-западнее поселка Каквинские Печи, в 17 километрах западнее поселка Сосновка, в 4-5 километрах южнее границ заповедника «Денежкин камень» и в 2-3 километрах севернее Конжаковского горного массива.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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