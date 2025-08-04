Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел встречу с первым зампредседателя правительства РФ Денисом Мантуровым. Они обсудили развитие промышленных свердловских предприятий и их поддержку, в том числе, новыми сотрудниками. Разговор состоялся в доме правительства России, сообщил глава региона в своем telegram-канале.
«Промышленный комплекс Свердловской области вносит огромный вклад в укрепление технологического суверенитета нашей страны. В регионе работают сотни предприятий в сферах металлургии, машиностроения, химической и других отраслях. С первым вице-премьером России Денисом Валентиновичем Мантуровым обсудили развитие промышленности в регионе, вопросы обеспечения предприятий высококвалифицированными кадрами и их поддержки», — написал Паслер.
По его словам, за пять месяцев 2025 года объем отгруженной продукции в регионе увеличился до 8,9%. Промышленное производство увеличилось на 2,5%. Денис Паслер отметил достойные результаты рабочих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!