04 августа 2025

Свердловский губернатор встретился с Мантуровым в Москве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Паслер (справа) поблагодарил заводчан за высокие результаты
Денис Паслер (справа) поблагодарил заводчан за высокие результаты Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел встречу с первым зампредседателя правительства РФ Денисом Мантуровым. Они обсудили развитие промышленных свердловских предприятий и их поддержку, в том числе, новыми сотрудниками. Разговор состоялся в доме правительства России, сообщил глава региона в своем telegram-канале.

«Промышленный комплекс Свердловской области вносит огромный вклад в укрепление технологического суверенитета нашей страны. В регионе работают сотни предприятий в сферах металлургии, машиностроения, химической и других отраслях. С первым вице-премьером России Денисом Валентиновичем Мантуровым обсудили развитие промышленности в регионе, вопросы обеспечения предприятий высококвалифицированными кадрами и их поддержки», — написал Паслер.

По его словам, за пять месяцев 2025 года объем отгруженной продукции в регионе увеличился до 8,9%. Промышленное производство увеличилось на 2,5%. Денис Паслер отметил достойные результаты рабочих.

Денис Паслер и Денис Мантуров встретились в доме правительства РФ
Денис Паслер и Денис Мантуров встретились в доме правительства РФ
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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел встречу с первым зампредседателя правительства РФ Денисом Мантуровым. Они обсудили развитие промышленных свердловских предприятий и их поддержку, в том числе, новыми сотрудниками. Разговор состоялся в доме правительства России, сообщил глава региона в своем telegram-канале. «Промышленный комплекс Свердловской области вносит огромный вклад в укрепление технологического суверенитета нашей страны. В регионе работают сотни предприятий в сферах металлургии, машиностроения, химической и других отраслях. С первым вице-премьером России Денисом Валентиновичем Мантуровым обсудили развитие промышленности в регионе, вопросы обеспечения предприятий высококвалифицированными кадрами и их поддержки», — написал Паслер. По его словам, за пять месяцев 2025 года объем отгруженной продукции в регионе увеличился до 8,9%. Промышленное производство увеличилось на 2,5%. Денис Паслер отметил достойные результаты рабочих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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