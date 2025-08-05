Mash: у Филиппа Киркорова отсудили 10 тысяч рублей

С компании эстрадного певца Филиппа Киркорова «Филипп Киркоров Корпорейшн» взыскали 10 тысяч рублей по решению суда из-за несвоевременной подачи отчетности в Пенсионный фонд России. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«У Филиппа Киркорова отсудили баснословные 10 тысяч рублей — его компания вовремя не заплатила взносы в Пенсионный фонд», — говорится в материале. По данным источника, организация не предоставила страховые отчеты за конец 2021-го и начало 2022-го года в установленный срок, что стало причиной административного взыскания. В 2025 году ПФР взыскал с продакшена штраф в 1,5 тысячи и восемь тысяч рублей за судебную пошлину.
Ранее 58-летний Филипп Киркоров публично высказывал намерение выйти на пенсию. Однако для получения пенсионных выплат ему потребуется достичь соответствующего возраста — до этого момента осталось семь лет.
Певец уже не в первый раз сталкивался с административными взысканиями: его автомобиль Rolls-Royce Ghost с 2016 года получил 502 штрафа за нарушения ПДД, большинство из которых касались превышения скорости. Все штрафы были своевременно оплачены артистом, однако за рулем находился его водитель.
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