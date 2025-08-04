Киркорова оштрафовали за нарушение, которое он повторял сотни раз

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Киркорова оштрафовали за нарушение ПДД около 500 раз за девять лет
Киркорова оштрафовали за нарушение ПДД около 500 раз за девять лет Фото:

На автомобиле Rolls-Royce Ghost, принадлежащем певцу Филиппу Киркорову,  зафиксировали 502 штрафа за нарушения правил дорожного движения с 2016 года. Это следует из информации СМИ.

Большая часть нарушений связана с превышением установленной скорости — таких случаев зарегистрировано 410. Помимо этого, 44 раза автомобиль привлекался к ответственности за нарушения требований дорожных знаков и разметки, еще 23 раза — за неправильную парковку. Кроме того, трижды сотрудники ГИБДД фиксировали проезд на запрещающий сигнал светофора, уточнили в издании «Постньюс».

Однако на фото с дорожных камер видно, что за рулем элитного автомобиля находился не сам артист, а его водитель. Все штрафы уже оплачены Киркоровым.

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На автомобиле Rolls-Royce Ghost, принадлежащем певцу Филиппу Киркорову,  зафиксировали 502 штрафа за нарушения правил дорожного движения с 2016 года. Это следует из информации СМИ. Большая часть нарушений связана с превышением установленной скорости — таких случаев зарегистрировано 410. Помимо этого, 44 раза автомобиль привлекался к ответственности за нарушения требований дорожных знаков и разметки, еще 23 раза — за неправильную парковку. Кроме того, трижды сотрудники ГИБДД фиксировали проезд на запрещающий сигнал светофора, уточнили в издании «Постньюс». Однако на фото с дорожных камер видно, что за рулем элитного автомобиля находился не сам артист, а его водитель. Все штрафы уже оплачены Киркоровым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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