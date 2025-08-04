Киркорова оштрафовали за нарушение, которое он повторял сотни раз

На автомобиле Rolls-Royce Ghost, принадлежащем певцу Филиппу Киркорову, зафиксировали 502 штрафа за нарушения правил дорожного движения с 2016 года. Это следует из информации СМИ.
Большая часть нарушений связана с превышением установленной скорости — таких случаев зарегистрировано 410. Помимо этого, 44 раза автомобиль привлекался к ответственности за нарушения требований дорожных знаков и разметки, еще 23 раза — за неправильную парковку. Кроме того, трижды сотрудники ГИБДД фиксировали проезд на запрещающий сигнал светофора, уточнили в издании «Постньюс».
Однако на фото с дорожных камер видно, что за рулем элитного автомобиля находился не сам артист, а его водитель. Все штрафы уже оплачены Киркоровым.
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