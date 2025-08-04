04 августа 2025

Челябинский «Трактор» обновил тренерский штаб

© Служба новостей «URA.RU»
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ХК «Трактор» продолжает подготовку к сезону
ХК «Трактор» продолжает подготовку к сезону Фото:

Челябинский ХК «Трактор» обновил тренерский штаб. Главным тренером еще минимум на год (согласно контракту — прим. URA.RU) остается Бенуа Гру. Главные изменения произошли в составе ассистентов тренера.

Вместо Бориса Миронова и Юрия Кузьменкова новыми ассистентами Гру стали Марио Рише и Дмитрий Черных. Новым тренером-аналитиком вместо Максима Смельницкого назначен Александр Соловьев. Тренера по ОФП Даниила Бабенко заменил Михаил Бутуев.

Старт сезона для «Трактора» стартует через месяц. В первой игре они сыграют с ярославским «Локомотивом» за Кубок Открытия. Первая домашняя игра пройдет 19 сентября против «Нефтехимика».

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Челябинский ХК «Трактор» обновил тренерский штаб. Главным тренером еще минимум на год (согласно контракту — прим. URA.RU) остается Бенуа Гру. Главные изменения произошли в составе ассистентов тренера. Вместо Бориса Миронова и Юрия Кузьменкова новыми ассистентами Гру стали Марио Рише и Дмитрий Черных. Новым тренером-аналитиком вместо Максима Смельницкого назначен Александр Соловьев. Тренера по ОФП Даниила Бабенко заменил Михаил Бутуев. Старт сезона для «Трактора» стартует через месяц. В первой игре они сыграют с ярославским «Локомотивом» за Кубок Открытия. Первая домашняя игра пройдет 19 сентября против «Нефтехимика».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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