Челябинский «Трактор» обновил тренерский штаб

Челябинский ХК «Трактор» обновил тренерский штаб. Главным тренером еще минимум на год (согласно контракту — прим. URA.RU) остается Бенуа Гру. Главные изменения произошли в составе ассистентов тренера.
Вместо Бориса Миронова и Юрия Кузьменкова новыми ассистентами Гру стали Марио Рише и Дмитрий Черных. Новым тренером-аналитиком вместо Максима Смельницкого назначен Александр Соловьев. Тренера по ОФП Даниила Бабенко заменил Михаил Бутуев.
Старт сезона для «Трактора» стартует через месяц. В первой игре они сыграют с ярославским «Локомотивом» за Кубок Открытия. Первая домашняя игра пройдет 19 сентября против «Нефтехимика».
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