В ХМАО транспортные полицейские поймали рыбака, который незаконно ловил сибирского осетра — редкую рыбу, занесенную в Красную книгу России. Нарушителя обнаружили с помощью дрона, который патрулировал акваторию реки Обь.
«Транспортные полицейские задержали 35-летнего злоумышленника после того, как он подплыл на моторной лодке к острову Халапантский на реке Обь. Гражданин не догадывался, что с воздуха за его действиями наблюдает дрон, управляемый стражами правопорядка. В плавательном средстве браконьера правоохранители обнаружили три особи осетра, занесенного в Красную книгу», — уточнила Транспортная полиция Урала в telegram-канале.
Рыбу изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что это сибирский осетр, охраняемый законом. Нарушителем оказался югорчанин без постоянной работы. В прошлом он уже привлекался к ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков. Теперь его подозревают в браконьерстве. Мужчине грозит наказание по статье о незаконной добыче особо ценных видов, занесенных в Красную книгу. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного.
Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе ХМАО бизнесмен незаконно выловил свыше 2,5 тонн рыбы, превысив объем, разрешенный Росрыболовством. Ущерб оценили почти в 10 миллионов рублей.
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