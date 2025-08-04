04 августа 2025

В ХМАО с помощью дрона задержали браконьера с рыбой, занесенной в Красную книгу. Фото

Транспортная полиция поймала жителя ХМАО во время рыбалки на осетра
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАо поймали браконьера с тремя осетрами
В ХМАо поймали браконьера с тремя осетрами Фото:

В ХМАО транспортные полицейские поймали рыбака, который незаконно ловил сибирского осетра — редкую рыбу, занесенную в Красную книгу России. Нарушителя обнаружили с помощью дрона, который патрулировал акваторию реки Обь.

«Транспортные полицейские задержали 35-летнего злоумышленника после того, как он подплыл на моторной лодке к острову Халапантский на реке Обь. Гражданин не догадывался, что с воздуха за его действиями наблюдает дрон, управляемый стражами правопорядка. В плавательном средстве браконьера правоохранители обнаружили три особи осетра, занесенного в Красную книгу», — уточнила Транспортная полиция Урала в telegram-канале.

Три осетра, изъятых у браконьера из ХМАО
Три осетра, изъятых у браконьера из ХМАО
Фото:

Рыбу изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что это сибирский осетр, охраняемый законом. Нарушителем оказался югорчанин без постоянной работы. В прошлом он уже привлекался к ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков. Теперь его подозревают в браконьерстве. Мужчине грозит наказание по статье о незаконной добыче особо ценных видов, занесенных в Красную книгу. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного.

Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе ХМАО бизнесмен незаконно выловил свыше 2,5 тонн рыбы, превысив объем, разрешенный Росрыболовством. Ущерб оценили почти в 10 миллионов рублей.

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В ХМАО транспортные полицейские поймали рыбака, который незаконно ловил сибирского осетра — редкую рыбу, занесенную в Красную книгу России. Нарушителя обнаружили с помощью дрона, который патрулировал акваторию реки Обь. «Транспортные полицейские задержали 35-летнего злоумышленника после того, как он подплыл на моторной лодке к острову Халапантский на реке Обь. Гражданин не догадывался, что с воздуха за его действиями наблюдает дрон, управляемый стражами правопорядка. В плавательном средстве браконьера правоохранители обнаружили три особи осетра, занесенного в Красную книгу», — уточнила Транспортная полиция Урала в telegram-канале. Рыбу изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что это сибирский осетр, охраняемый законом. Нарушителем оказался югорчанин без постоянной работы. В прошлом он уже привлекался к ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков. Теперь его подозревают в браконьерстве. Мужчине грозит наказание по статье о незаконной добыче особо ценных видов, занесенных в Красную книгу. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного. Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе ХМАО бизнесмен незаконно выловил свыше 2,5 тонн рыбы, превысив объем, разрешенный Росрыболовством. Ущерб оценили почти в 10 миллионов рублей.
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