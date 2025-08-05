Названа самая продаваемая в России машина

Автостат: Lada Granta стала самой востребованной машиной в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Lada Granta стала самой востребованной машиной в 2025 году
Lada Granta стала самой востребованной машиной в 2025 году Фото:

Lada Granta стала самой востребованной машиной в России по итогам июля 2025 года. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

«Во втором летнем месяце вышеуказанный автомобиль разошелся в России тиражом в 13 030 единиц», — сказано в сообщении агентства «Автостат». Кроме того, отмечается, что следом за Granta с заметным отставанием от лидера, оказался еще один седан производства «АвтоВАЗа» — Lada Vesta, продажи которой составили 6 673 автомобиля.

На третьем месте среди самых популярных автомобилей в Китае оказался кроссовер Haval Jolion, разошедшийся тиражом 5552 экземпляра. В пятерку лидеров также попали Chery Tiggo 4, который выбрали 4482 покупателя, и Belgee X50 с показателем в 4249 проданных автомобилей. В десятке присутствует и российский производитель: внедорожник Lada Niva Legend занял девятое место, его продажи составили 2416 единиц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Lada Granta стала самой востребованной машиной в России по итогам июля 2025 года. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные. «Во втором летнем месяце вышеуказанный автомобиль разошелся в России тиражом в 13 030 единиц», — сказано в сообщении агентства «Автостат». Кроме того, отмечается, что следом за Granta с заметным отставанием от лидера, оказался еще один седан производства «АвтоВАЗа» — Lada Vesta, продажи которой составили 6 673 автомобиля. На третьем месте среди самых популярных автомобилей в Китае оказался кроссовер Haval Jolion, разошедшийся тиражом 5552 экземпляра. В пятерку лидеров также попали Chery Tiggo 4, который выбрали 4482 покупателя, и Belgee X50 с показателем в 4249 проданных автомобилей. В десятке присутствует и российский производитель: внедорожник Lada Niva Legend занял девятое место, его продажи составили 2416 единиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...