Названа самая продаваемая в России машина

Lada Granta стала самой востребованной машиной в России по итогам июля 2025 года. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.
«Во втором летнем месяце вышеуказанный автомобиль разошелся в России тиражом в 13 030 единиц», — сказано в сообщении агентства «Автостат». Кроме того, отмечается, что следом за Granta с заметным отставанием от лидера, оказался еще один седан производства «АвтоВАЗа» — Lada Vesta, продажи которой составили 6 673 автомобиля.
На третьем месте среди самых популярных автомобилей в Китае оказался кроссовер Haval Jolion, разошедшийся тиражом 5552 экземпляра. В пятерку лидеров также попали Chery Tiggo 4, который выбрали 4482 покупателя, и Belgee X50 с показателем в 4249 проданных автомобилей. В десятке присутствует и российский производитель: внедорожник Lada Niva Legend занял девятое место, его продажи составили 2416 единиц.
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