Жительница ХМАО получила срок за убийство мужа, подробностей которого она не помнит

Судья приговорил югорчанку к семи годам колонии общего режима
Жительницу Нягани приговорили к семи годам лишения свободы за убийство мужа. Женщина признала вину, но заявила, что не помнит, как именно совершила преступление.
«На почве ревности [потерпевший] начал оскорблять супругу, затем ударил ее ладонью по лицу. В ответ женщина нанесла ему два удара ножом», — говорится в материалах суда.
Мужчина скончался спустя 15 минут. На заседании подсудимая заявила, что не помнит, как именно нанесла удары. Суд учел признание вины и раскаяние. Приговор — семь лет лишения свободы в колонии общего режима.
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