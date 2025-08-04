04 августа 2025

Жительница ХМАО получила срок за убийство мужа, подробностей которого она не помнит

Суд ХМАО отправил в колонию жительницу, которая зарезала мужа
© Служба новостей «URA.RU»
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Судья приговорил югорчанку к семи годам колонии общего режима
Судья приговорил югорчанку к семи годам колонии общего режима Фото:

Жительницу Нягани приговорили к семи годам лишения свободы за убийство мужа. Женщина признала вину, но заявила, что не помнит, как именно совершила преступление.

«На почве ревности [потерпевший] начал оскорблять супругу, затем ударил ее ладонью по лицу. В ответ женщина нанесла ему два удара ножом», — говорится в материалах суда.

Мужчина скончался спустя 15 минут. На заседании подсудимая заявила, что не помнит, как именно нанесла удары. Суд учел признание вины и раскаяние. Приговор — семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

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Жительницу Нягани приговорили к семи годам лишения свободы за убийство мужа. Женщина признала вину, но заявила, что не помнит, как именно совершила преступление. «На почве ревности [потерпевший] начал оскорблять супругу, затем ударил ее ладонью по лицу. В ответ женщина нанесла ему два удара ножом», — говорится в материалах суда. Мужчина скончался спустя 15 минут. На заседании подсудимая заявила, что не помнит, как именно нанесла удары. Суд учел признание вины и раскаяние. Приговор — семь лет лишения свободы в колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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