ВС РФ сделали рывок в Днепропетровской области. Карта

ВС РФ в Днепропетровской области освободили Январское
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ВС РФ освободили населенный пункт в Днепропетровской области
ВС РФ освободили населенный пункт в Днепропетровской области Фото:
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Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области в ходе наступательных действий. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В результате активных и решительных действий военнослужащие <...> группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области», — сообщили представители Минобороны URA.RU. По информации ведомства, освобождение Январского стало результатом активных и решительных действий военнослужащих 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии.

ВСУ пытались оказать сопротивление, но сдались под натиском российских военных. Продвижению способствовали высокоточная работа артиллерии и применение беспилотных летательных аппаратов для подавления позиций противника и разведки целей.

ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Продвижение российских военных позволяет укрепить позиции на данном участке фронта и продолжить расширение зоны контроля в регионе.

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Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области в ходе наступательных действий. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «В результате активных и решительных действий военнослужащие <...> группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области», — сообщили представители Минобороны URA.RU. По информации ведомства, освобождение Январского стало результатом активных и решительных действий военнослужащих 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии. ВСУ пытались оказать сопротивление, но сдались под натиском российских военных. Продвижению способствовали высокоточная работа артиллерии и применение беспилотных летательных аппаратов для подавления позиций противника и разведки целей. ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Продвижение российских военных позволяет укрепить позиции на данном участке фронта и продолжить расширение зоны контроля в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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