Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области в ходе наступательных действий. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«В результате активных и решительных действий военнослужащие <...> группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области», — сообщили представители Минобороны URA.RU. По информации ведомства, освобождение Январского стало результатом активных и решительных действий военнослужащих 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии.
ВСУ пытались оказать сопротивление, но сдались под натиском российских военных. Продвижению способствовали высокоточная работа артиллерии и применение беспилотных летательных аппаратов для подавления позиций противника и разведки целей.
ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Продвижение российских военных позволяет укрепить позиции на данном участке фронта и продолжить расширение зоны контроля в регионе.
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