В Кремле жестко отреагировали на приговор Гуцул

Песков: приговор Гуцул - это пример политического давления на оппозицию
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что в Молдавии правила и нормы демократии попираются
Песков заявил, что в Молдавии правила и нормы демократии попираются Фото:

Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, которая получила семь лет лишения свободы, это пример политического давления на оппозицию в ходе предвыборной кампании. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это действительно образец политически мотивированного решения, образец неприкрытого незаконного давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании», — заявил Песков журналистам. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что в России замечают, как в Молдове ограничивают работу оппозиции, лишая граждан права выбирать желаемых кандидатов и нарушая демократические нормы.

По информации адвоката, Евгения Гуцул признана виновной по обвинениям, связанным с ее политической деятельностью. Российская сторона выразила обеспокоенность использованием судебных процессов для ограничения политической конкуренции в Молдавии.

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Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, которая получила семь лет лишения свободы, это пример политического давления на оппозицию в ходе предвыборной кампании. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это действительно образец политически мотивированного решения, образец неприкрытого незаконного давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании», — заявил Песков журналистам. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что в России замечают, как в Молдове ограничивают работу оппозиции, лишая граждан права выбирать желаемых кандидатов и нарушая демократические нормы. По информации адвоката, Евгения Гуцул признана виновной по обвинениям, связанным с ее политической деятельностью. Российская сторона выразила обеспокоенность использованием судебных процессов для ограничения политической конкуренции в Молдавии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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