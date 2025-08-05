Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, которая получила семь лет лишения свободы, это пример политического давления на оппозицию в ходе предвыборной кампании. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это действительно образец политически мотивированного решения, образец неприкрытого незаконного давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании», — заявил Песков журналистам. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что в России замечают, как в Молдове ограничивают работу оппозиции, лишая граждан права выбирать желаемых кандидатов и нарушая демократические нормы.
По информации адвоката, Евгения Гуцул признана виновной по обвинениям, связанным с ее политической деятельностью. Российская сторона выразила обеспокоенность использованием судебных процессов для ограничения политической конкуренции в Молдавии.
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