Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили 7 годам за финансирование партии

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул приговорена к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании политической партии «Шор». Соответствующее решение вынес Кишиневский суд (офис Буюканы), сообщает портал Noi.
«Башкан Гагаузии Евгения Гуцул приговорена к семи годам лишения свободы», — сообщил Noi. Прокуратура в ходе процесса запрашивала для Гуцул девять лет лишения свободы.
По данным следствия, Евгения Гуцул участвовала в регулярной переправке денежных средств из России в Молдову. Эти средства, как утверждает обвинение, использовались для поддержки партии «Шор» в обход действующего законодательства.
В материалах расследования отмечается, что башкан получил от организованной преступной группы в общей сложности 42,5 миллиона леев. Адвокаты осужденной заявили, что ожидают официального протокола решения суда и намерены подать апелляцию.
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