Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили 7 годам за финансирование партии

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Прокуратура запросила для Гуцул почти десять лет лишения свободы, но суд дал меньше
Прокуратура запросила для Гуцул почти десять лет лишения свободы, но суд дал меньше Фото:

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул приговорена к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании политической партии «Шор». Соответствующее решение вынес Кишиневский суд (офис Буюканы), сообщает портал Noi.

«Башкан Гагаузии Евгения Гуцул приговорена к семи годам лишения свободы», — сообщил Noi. Прокуратура в ходе процесса запрашивала для Гуцул девять лет лишения свободы. 

По данным следствия, Евгения Гуцул участвовала в регулярной переправке денежных средств из России в Молдову. Эти средства, как утверждает обвинение, использовались для поддержки партии «Шор» в обход действующего законодательства. 

В материалах расследования отмечается, что башкан получил от организованной преступной группы в общей сложности 42,5 миллиона леев. Адвокаты осужденной заявили, что ожидают официального протокола решения суда и намерены подать апелляцию.

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Башкан Гагаузии Евгения Гуцул приговорена к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании политической партии «Шор». Соответствующее решение вынес Кишиневский суд (офис Буюканы), сообщает портал Noi. «Башкан Гагаузии Евгения Гуцул приговорена к семи годам лишения свободы», — сообщил Noi. Прокуратура в ходе процесса запрашивала для Гуцул девять лет лишения свободы.  По данным следствия, Евгения Гуцул участвовала в регулярной переправке денежных средств из России в Молдову. Эти средства, как утверждает обвинение, использовались для поддержки партии «Шор» в обход действующего законодательства.  В материалах расследования отмечается, что башкан получил от организованной преступной группы в общей сложности 42,5 миллиона леев. Адвокаты осужденной заявили, что ожидают официального протокола решения суда и намерены подать апелляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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