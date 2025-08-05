«Россия вправе»: Песков поставил точку в вопросе самоограничений по ракетам средней дальности

Россия больше не ограничивается в вопросе размещения ракет средней дальности и оставляет право принять соответствующие меры при необходимости. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«У России больше нет никаких ограничений на этот счет. Россия считает себя вправе в случае необходимости делать соответствующие шаги», — говорится в заявлении.
Кроме того, сообщается, что решение принято после того, как условия, позволявшие Москве сохранять мораторий на развертывание ракет, были устранены. В МИД подчеркнули, что коллективный Запад ведет работу по распространению ракет средней и меньшей дальности, что стало ключевым фактором для пересмотра российской позиции. Ведомство не уточнило подробностей возможных решений по размещению ракет и не сообщило о наличии конкретных распоряжений президента на этот счет.
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