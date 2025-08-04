Террористы «Крокуса» сделали признание в суде

Обвиняемые в организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», признали свою вину на заседании суда 4 августа. Об этом сообщил источник, участвующий в этом процессе. В частности, Далерджон Мирзоев* (признан в РФ террористом и экстремистом), Шамсидин Фаридуни** (признан в РФ террористом и экстремистом) и Мухаммадсобир Файзов*** (признан в РФ террористом и экстремистом) согласились с предъявленным им обвинительным заключением после его оглашения прокурором.
«Обвиняемые в совершении теракта в подмосковном концертном зале „Крокус Сити Холл“ признали свою вину, — передает „Известия“ информацию от одного из участников судебного процесса. При этом уточняется, что еще один фигурант дела — Рачабализода Муродали**** (признан в РФ террористом и экстремистом) признал свою вину лишь частично.
Сегодня Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о теракте по существу. Заседание проходит в здании Московского городского суда. На слушания прибыли свыше 50 потерпевших и их представителей. Отмечается, что перед судом предстали 19 обвиняемых — исполнителей и соучастников теракта.
По информации корреспондента «Известий», присутствовавшего на предварительном заседании, 21 июля четверо обвиняемых обратились к суду с ходатайством о прекращении уголовного преследования в их отношении. Еще трое фигурантов попросили о рассмотрении их дела с участием присяжных.
*Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Рачабализода Муродали признаны в РФ террористами и экстремистами
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