Хуснуллин выделил Челябинской области 2,9 млрд рублей на коммунальный сектор

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Средства направят на инфраструктурные проекты в Челябинске и Копейске
Средства направят на инфраструктурные проекты в Челябинске и Копейске Фото:

Челябинская область получит 2,9 миллиарда рублей на финансирование инфраструктурных проектов. Информация об этом прозвучала на заседании штаба с регионами под руководством заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина, сообщила пресс-служба регионального правительства. 

«Челябинской области была одобрена заявка на получение льготных казначейских инфраструктурных кредитов в размере 2,9 миллиарда рублей. Эти средства направят на реализацию важных инфраструктурных проектов в Челябинске и Копейске», — сообщила итоги заседания пресс-служба правительства области в telegram-канале. 

Реализация проектов позволит снизить износ коммунальной инфраструктуры, отметил губернатор региона Алексей Текслер. «Это также позволит повысить качество предоставляемых коммунальных услуг для 600 тысяч человек», — добавил Текслер. 

В Челябинске капитально отремонтируют девять участков сетей водоотведения. Их общая протяженность составляет 14,6 километров. В Копейске реконструируют сети водоснабжения общей протяженностью 13,9 километров. Одобренная заявка позволит значительно расширить действие проекта «Большой ремонт 74», подчеркнул Текслер. 

Программа была запущена в марте по инициативе Текслера. «Большой ремонт 74» охватит все муниципальные образования Челябинской области. 

За четыре месяца с момента старта ремонт проведен уже на десяти магистральных объектах региона. Еще на 22 работы выполнены наполовину, сообщил ранее губернатор. 

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Челябинская область получит 2,9 миллиарда рублей на финансирование инфраструктурных проектов. Информация об этом прозвучала на заседании штаба с регионами под руководством заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина, сообщила пресс-служба регионального правительства.  «Челябинской области была одобрена заявка на получение льготных казначейских инфраструктурных кредитов в размере 2,9 миллиарда рублей. Эти средства направят на реализацию важных инфраструктурных проектов в Челябинске и Копейске», — сообщила итоги заседания пресс-служба правительства области в telegram-канале.  Реализация проектов позволит снизить износ коммунальной инфраструктуры, отметил губернатор региона Алексей Текслер. «Это также позволит повысить качество предоставляемых коммунальных услуг для 600 тысяч человек», — добавил Текслер.  В Челябинске капитально отремонтируют девять участков сетей водоотведения. Их общая протяженность составляет 14,6 километров. В Копейске реконструируют сети водоснабжения общей протяженностью 13,9 километров. Одобренная заявка позволит значительно расширить действие проекта «Большой ремонт 74», подчеркнул Текслер.  Программа была запущена в марте по инициативе Текслера. «Большой ремонт 74» охватит все муниципальные образования Челябинской области.  За четыре месяца с момента старта ремонт проведен уже на десяти магистральных объектах региона. Еще на 22 работы выполнены наполовину, сообщил ранее губернатор. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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