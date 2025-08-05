Хуснуллин выделил Челябинской области 2,9 млрд рублей на коммунальный сектор

Челябинская область получит 2,9 миллиарда рублей на финансирование инфраструктурных проектов. Информация об этом прозвучала на заседании штаба с регионами под руководством заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина, сообщила пресс-служба регионального правительства.
«Челябинской области была одобрена заявка на получение льготных казначейских инфраструктурных кредитов в размере 2,9 миллиарда рублей. Эти средства направят на реализацию важных инфраструктурных проектов в Челябинске и Копейске», — сообщила итоги заседания пресс-служба правительства области в telegram-канале.
Реализация проектов позволит снизить износ коммунальной инфраструктуры, отметил губернатор региона Алексей Текслер. «Это также позволит повысить качество предоставляемых коммунальных услуг для 600 тысяч человек», — добавил Текслер.
В Челябинске капитально отремонтируют девять участков сетей водоотведения. Их общая протяженность составляет 14,6 километров. В Копейске реконструируют сети водоснабжения общей протяженностью 13,9 километров. Одобренная заявка позволит значительно расширить действие проекта «Большой ремонт 74», подчеркнул Текслер.
Программа была запущена в марте по инициативе Текслера. «Большой ремонт 74» охватит все муниципальные образования Челябинской области.
За четыре месяца с момента старта ремонт проведен уже на десяти магистральных объектах региона. Еще на 22 работы выполнены наполовину, сообщил ранее губернатор.
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