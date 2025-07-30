Челябинский губернатор Текслер показал первые результаты программы, которая коснется каждого. Видео

Челябинский губернатор Текслер показал первые результаты «Большого ремонта 74»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Текслер показал, что сделано за четыре месяца работы программы «Большой ремонт»
Текслер показал, что сделано за четыре месяца работы программы «Большой ремонт» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал первые результаты масштабной программы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства «Большой ремонт 74». Видео опубликовано в telegram-канале Текслера. В момент старта программы было заявлено, что она коснется каждого

«Программа „Большой ремонт 74“ набрала обороты, чтобы вовремя подготовить инфраструктуру Челябинской области к отопительному сезону. Напомню, „Большой ремонт 74“ — самая масштабная программа по обновлению коммунальной инфраструктуры в регионе за последние десятилетия!», — написал Текслер в своем telegram-канале. 

За четыре месяца с момента старта программы уже проведен ремонт на десяти магистральных объектах, а еще на 22 работы выполнены наполовину. Запланировано 31 мероприятие в системе водоснабжения и водоотведения. На сегодня работы выполнены полностью на четырех объектах, на еще шести они подходят к завершению. 

На шести объектах газоснабжения работы выполнены на 100%, еще на девяти объектах находятся в завершающем этапе. В ряде муниципалитетов, в том числе Аше и Катав-Ивановске, планируется усилить темпы догазификации. 

В рамках программы «Большой ремонт 74» газифицированы поселок Малиновка, деревни Большая Усманова и Илимбетова, говорится в видео, приложенном к посту. Также завершен капремонт сетей теплоснабжения в Красногорском, в Магнитогорске капитально отремонтирована канализационная сеть на участке улиц Радужная и Посадская. Завершаются работы по реконструкции водозабора в Магнитогорске и водовода в Долгодеревенском. 

О старте масштабной программы «Большой ремонт 74» в Челябинской области Текслер объявил 13 марта на форуме «ЖКХ в Развитии»: технологии будущего и стратегические решения для отрасли». Программа охватит все муниципальные образования и предполагает комплексный подход к решению проблем в сфере ЖКХ. В 2025 году на реализацию программы направлено порядка 13 миллиардов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал первые результаты масштабной программы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства «Большой ремонт 74». Видео опубликовано в telegram-канале Текслера. В момент старта программы было заявлено, что она коснется каждого.  «Программа „Большой ремонт 74“ набрала обороты, чтобы вовремя подготовить инфраструктуру Челябинской области к отопительному сезону. Напомню, „Большой ремонт 74“ — самая масштабная программа по обновлению коммунальной инфраструктуры в регионе за последние десятилетия!», — написал Текслер в своем telegram-канале.  За четыре месяца с момента старта программы уже проведен ремонт на десяти магистральных объектах, а еще на 22 работы выполнены наполовину. Запланировано 31 мероприятие в системе водоснабжения и водоотведения. На сегодня работы выполнены полностью на четырех объектах, на еще шести они подходят к завершению.  На шести объектах газоснабжения работы выполнены на 100%, еще на девяти объектах находятся в завершающем этапе. В ряде муниципалитетов, в том числе Аше и Катав-Ивановске, планируется усилить темпы догазификации.  В рамках программы «Большой ремонт 74» газифицированы поселок Малиновка, деревни Большая Усманова и Илимбетова, говорится в видео, приложенном к посту. Также завершен капремонт сетей теплоснабжения в Красногорском, в Магнитогорске капитально отремонтирована канализационная сеть на участке улиц Радужная и Посадская. Завершаются работы по реконструкции водозабора в Магнитогорске и водовода в Долгодеревенском.  О старте масштабной программы «Большой ремонт 74» в Челябинской области Текслер объявил 13 марта на форуме «ЖКХ в Развитии»: технологии будущего и стратегические решения для отрасли». Программа охватит все муниципальные образования и предполагает комплексный подход к решению проблем в сфере ЖКХ. В 2025 году на реализацию программы направлено порядка 13 миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...