Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал первые результаты масштабной программы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства «Большой ремонт 74». Видео опубликовано в telegram-канале Текслера. В момент старта программы было заявлено, что она коснется каждого.
«Программа „Большой ремонт 74“ набрала обороты, чтобы вовремя подготовить инфраструктуру Челябинской области к отопительному сезону. Напомню, „Большой ремонт 74“ — самая масштабная программа по обновлению коммунальной инфраструктуры в регионе за последние десятилетия!», — написал Текслер в своем telegram-канале.
За четыре месяца с момента старта программы уже проведен ремонт на десяти магистральных объектах, а еще на 22 работы выполнены наполовину. Запланировано 31 мероприятие в системе водоснабжения и водоотведения. На сегодня работы выполнены полностью на четырех объектах, на еще шести они подходят к завершению.
На шести объектах газоснабжения работы выполнены на 100%, еще на девяти объектах находятся в завершающем этапе. В ряде муниципалитетов, в том числе Аше и Катав-Ивановске, планируется усилить темпы догазификации.
В рамках программы «Большой ремонт 74» газифицированы поселок Малиновка, деревни Большая Усманова и Илимбетова, говорится в видео, приложенном к посту. Также завершен капремонт сетей теплоснабжения в Красногорском, в Магнитогорске капитально отремонтирована канализационная сеть на участке улиц Радужная и Посадская. Завершаются работы по реконструкции водозабора в Магнитогорске и водовода в Долгодеревенском.
О старте масштабной программы «Большой ремонт 74» в Челябинской области Текслер объявил 13 марта на форуме «ЖКХ в Развитии»: технологии будущего и стратегические решения для отрасли». Программа охватит все муниципальные образования и предполагает комплексный подход к решению проблем в сфере ЖКХ. В 2025 году на реализацию программы направлено порядка 13 миллиардов рублей.
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