Участок важнейшей трассы в Амурской области провалился под землю

Участок трассы в Амурской области обвалился из-за дождей
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Обвал трассы «Лена» в Амурской области
Обвал трассы «Лена» в Амурской области Фото:

Участок федеральной дороги «Лена» в Амурской области обвалился из-за обильных осадков, что привело к закрытию движения. Об этом сообщила прокуратура Амурской области. Уточняется, что возможности объезда поврежденной трассы нет. В результате обрушения никто не пострадал.

«В связи с разрушением дорожного полотна на участке федеральной автомобильной дороги А-360 „Лена“ км 39+000 — км 160+000 с 16:15 часов 05 августа введено ограничение движения всех видов транспорта», — заявили в telegram-канале прокуратуры.

Федеральная трасса «Лена» соединяет Амурскую область с Якутией и является важной транспортной артерией. Специалисты уже начали оценку ситуации и прорабатывают планы по восстановлению дорожного полотна.

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Участок федеральной дороги «Лена» в Амурской области обвалился из-за обильных осадков, что привело к закрытию движения. Об этом сообщила прокуратура Амурской области. Уточняется, что возможности объезда поврежденной трассы нет. В результате обрушения никто не пострадал. «В связи с разрушением дорожного полотна на участке федеральной автомобильной дороги А-360 „Лена“ км 39+000 — км 160+000 с 16:15 часов 05 августа введено ограничение движения всех видов транспорта», — заявили в telegram-канале прокуратуры. Федеральная трасса «Лена» соединяет Амурскую область с Якутией и является важной транспортной артерией. Специалисты уже начали оценку ситуации и прорабатывают планы по восстановлению дорожного полотна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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