Участок важнейшей трассы в Амурской области провалился под землю

Участок федеральной дороги «Лена» в Амурской области обвалился из-за обильных осадков, что привело к закрытию движения. Об этом сообщила прокуратура Амурской области. Уточняется, что возможности объезда поврежденной трассы нет. В результате обрушения никто не пострадал.
«В связи с разрушением дорожного полотна на участке федеральной автомобильной дороги А-360 „Лена“ км 39+000 — км 160+000 с 16:15 часов 05 августа введено ограничение движения всех видов транспорта», — заявили в telegram-канале прокуратуры.
Федеральная трасса «Лена» соединяет Амурскую область с Якутией и является важной транспортной артерией. Специалисты уже начали оценку ситуации и прорабатывают планы по восстановлению дорожного полотна.
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