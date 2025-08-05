Главу Гагузии Евгению Гуцул суд Буюканы приговорил к семи годам лишения свободы. Она обвиняется в финансировании избирательной компании с получением денег из-за рубежа. Позже ей вменили координацию антиправительственных протестов и подкуп их участников.
Сегодня Евгения Гуцул явилась в суд, где должно быть оглашено решение по ее делу, в сопровождении супруга и детей. У входа ее встречали сотни сторонников с цветами. Митингующие выкрикивали лозунги: «Евгения, мы с тобой», «Требуем справедливости» и «Свободу Гуцул».
На некоторых фото видно, как Гуцул улыбается, несмотря ни на что. Она убеждена, что решение суда не имеет ничего общего с правосудием.
"Это политическая расправа, запланированная и исполненная по указке сверху. Сегодня за решеткой я, а завтра может оказаться каждый, кто посмеет критиковать власть", — написала она в telegram-канале.
В районе суда зафиксированы столкновения между активистами и сотрудниками полиции. Родных главы Гагузии не пустили в зал суда.
Судебные слушания длились на протяжении оставшейся части 2024 года. В конце марта 2025 года глава Гагаузии была задержана в аэропорту при попытке вылететь в Стамбул для участия в конференции. Гуцул была задержана на 72 часа, после чего срок ареста продлили еще на 20 суток. Все это время глава автономии находилась в СИЗО. Впоследствии меру пресечения изменили на домашний арест. Как сама башкан, так и ее сторонники утверждают, что уголовное преследование носит заказной и политически мотивированный характер.
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