Зарплаты пермяков за месяц подросли на 5%

В июле 2025 медианная зарплата, предлагаемая работодателями в Пермском крае, достигла 66,9 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 5% и превысив прогнозируемый уровень в 60 тысяч рублей. Статистику опубликовал сервис онлайн-рекрутинга hh.ru.
«При этом на рынке труда региона сохраняется умеренная конкуренция. На одну открытую вакансию приходится 5,5 резюме, что на 0,5 пункта выше, чем месяцем ранее. Однако этот показатель на 0,5 пункта ниже среднероссийского значения. Если данное значение опускается ниже отметки 4 — это говорит о сильном кадровом голоде», — сказано в исследовании аналитиков платформы.
В среднем по стране размер предлагаемой заработной платы в июле составил 79,6 тысячи рублей, что на 5,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. И несмотря на сохраняющуюся конкуренцию, работодатели продолжают активно размещать вакансии. В июле в Пермском крае было открыто 18,2 тысячи новых предложений о работе. Одновременно с этим наблюдается рост активности среди соискателей — за месяц жители региона создали или обновили 99,3 тысячи резюме, что на 10% превышает показатель июня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!