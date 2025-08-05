Гонки на мотоблоках и чемпионат лесорубов пройдут в Пермском крае

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Мотоблок превратится в спортивный болид
Мотоблок превратится в спортивный болид Фото:

Фестиваль сельских традиций «ПРОсело» пройдет в Пермском крае около Чернушки. В рамках праздника организаторы устроят гонки на мотоблоках и чемпионат лесорубов.

«Чемпионат лесорубов, гонки на мотоблоках, экопленер для молодых фотографов, модный показ коллекции дизайнера Марии Пластун», — перечисляются активности фестиваля на странице администрации Чернушинского округа в соцсети «ВКонтакте». Также состоятся выставка продуктов от молодых аграриев и ярмарка агропрофессий.

Завершится фестиваль выступлениями этномузыкантов, сказками у костра от актеров театра, массовыми хороводами, песнями под гитару и ярким огненным шоу. Фестиваль «ПРОсело» стартует в 13:00 16 августа.

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Фестиваль сельских традиций «ПРОсело» пройдет в Пермском крае около Чернушки. В рамках праздника организаторы устроят гонки на мотоблоках и чемпионат лесорубов. «Чемпионат лесорубов, гонки на мотоблоках, экопленер для молодых фотографов, модный показ коллекции дизайнера Марии Пластун», — перечисляются активности фестиваля на странице администрации Чернушинского округа в соцсети «ВКонтакте». Также состоятся выставка продуктов от молодых аграриев и ярмарка агропрофессий. Завершится фестиваль выступлениями этномузыкантов, сказками у костра от актеров театра, массовыми хороводами, песнями под гитару и ярким огненным шоу. Фестиваль «ПРОсело» стартует в 13:00 16 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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