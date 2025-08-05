Сотрудники угрозыска в Южноуральске (Челябинская область) задержали с поличным курьера мошенников. Деньги он должен был перевести кураторам, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
«При передаче денежных средств в размере 1,4 млн рублей подозреваемый был задержан с поличным. Им оказался 27-летний житель Коркино. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
История же началась с обычного звонка 61-летней жительницы Южноуральска. Ей сообщили, что убедили, что ее аккаунт на портале Госуслуг взломали, и она подозревается в спонсировании экстремистских организаций. При этом для проверки счетов необходимо было внести деньги. Полтора месяца злоумышленники «разводили» челябинку, заставив ее перевести в общей сложности более 2 млн рублей. После последнего транша она обратилась в полицию.
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