Помогавшего мошенникам челябинца взяли с поличным. Видео

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Мошенники успели забрать у челябинки более 2 млн рублей
Мошенники успели забрать у челябинки более 2 млн рублей Фото:

Сотрудники угрозыска в Южноуральске (Челябинская область) задержали с поличным курьера мошенников. Деньги он должен был перевести кураторам, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

«При передаче денежных средств в размере 1,4 млн рублей подозреваемый был задержан с поличным. Им оказался 27-летний житель Коркино. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

История же началась с обычного звонка 61-летней жительницы Южноуральска. Ей сообщили, что убедили, что ее аккаунт на портале Госуслуг взломали, и она подозревается в спонсировании экстремистских организаций. При этом для проверки счетов необходимо было внести деньги. Полтора месяца злоумышленники «разводили» челябинку, заставив ее перевести в общей сложности более 2 млн рублей. После последнего транша она обратилась в полицию.

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Сотрудники угрозыска в Южноуральске (Челябинская область) задержали с поличным курьера мошенников. Деньги он должен был перевести кураторам, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. «При передаче денежных средств в размере 1,4 млн рублей подозреваемый был задержан с поличным. Им оказался 27-летний житель Коркино. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. История же началась с обычного звонка 61-летней жительницы Южноуральска. Ей сообщили, что убедили, что ее аккаунт на портале Госуслуг взломали, и она подозревается в спонсировании экстремистских организаций. При этом для проверки счетов необходимо было внести деньги. Полтора месяца злоумышленники «разводили» челябинку, заставив ее перевести в общей сложности более 2 млн рублей. После последнего транша она обратилась в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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