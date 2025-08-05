Грузовик влетел в электровоз на свердловской железной дороге. Фото

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В результате аварии пострадал помощник машиниста (архивное фото)
В результате аварии пострадал помощник машиниста (архивное фото) Фото:

В Богдановиче (Свердловская область) 5 августа водитель грузовика FAW попытался проехать железнодорожный переезд на красный свет и врезался в электровоз в составе с цистернами. За рулем большегруза находился лишенный прав 33-летний мужчина, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«В результате ДТП на 1917-м километре Транссибирской магистрали 43-летний помощник машиниста электровоза с переломом ноги доставлен в больницу для оказания помощи медиками. Машинист и водитель грузовика в аварии не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения», — пояснили в ГАИ.

Известно, что автомобилист был лишен водительских прав за выезд на встречку и пьяную езду. После ДТП на железной дороге на него завели несколько административных протоколов. Инспекторы ДПС организовали проверку.

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В Богдановиче (Свердловская область) 5 августа водитель грузовика FAW попытался проехать железнодорожный переезд на красный свет и врезался в электровоз в составе с цистернами. За рулем большегруза находился лишенный прав 33-летний мужчина, рассказали в Госавтоинспекции региона. «В результате ДТП на 1917-м километре Транссибирской магистрали 43-летний помощник машиниста электровоза с переломом ноги доставлен в больницу для оказания помощи медиками. Машинист и водитель грузовика в аварии не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения», — пояснили в ГАИ. Известно, что автомобилист был лишен водительских прав за выезд на встречку и пьяную езду. После ДТП на железной дороге на него завели несколько административных протоколов. Инспекторы ДПС организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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