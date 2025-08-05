В Богдановиче (Свердловская область) 5 августа водитель грузовика FAW попытался проехать железнодорожный переезд на красный свет и врезался в электровоз в составе с цистернами. За рулем большегруза находился лишенный прав 33-летний мужчина, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«В результате ДТП на 1917-м километре Транссибирской магистрали 43-летний помощник машиниста электровоза с переломом ноги доставлен в больницу для оказания помощи медиками. Машинист и водитель грузовика в аварии не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения», — пояснили в ГАИ.
Известно, что автомобилист был лишен водительских прав за выезд на встречку и пьяную езду. После ДТП на железной дороге на него завели несколько административных протоколов. Инспекторы ДПС организовали проверку.
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