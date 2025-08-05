В ХМАО от смертельно опасной инфекции чаще всего страдают дети

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО чаше всего от менингококковой инфекцией страдают дети
В ХМАО чаше всего от менингококковой инфекцией страдают дети Фото:

Более половины случаев менингококковой инфекции в ХМАО зафиксированы среди детей. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«За шесть месяцев текущего года заболеваемость генерализованной менингококковой инфекцией составила 0,3 случая на 100 тысяч населения, что соответствует уровню прошлого года. 60% заболевших — дети», — уточнили в ведомстве.

Всплеска завозных случаев в округе не зафиксировано. Все эпизоды зарегистрированы внутри региона. Летальных исходов от менингококка в Югре не было уже пять лет.

В Роспотребнадзоре напомнили, что инфекция передается воздушно-капельным путем и может вызывать менингит, сепсис и другие осложнения. Единственный способ защиты — вакцинация. По данным департамента здравоохранения Югры, в этом году в округе планируется привить более 21 тысячи человек, в том числе свыше 15 тысяч детей. На сегодняшний день выполнено почти 63% годового плана.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО каждый третий клещ оказался заражен опасными инфекциями: боррелиозом, эрлихиозом, анаплазмозом и энцефалитом. С начала сезона в округе исследовали больше 1,5 тысяч клещей, почти 37% из них были переносчиками заболеваний

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более половины случаев менингококковой инфекции в ХМАО зафиксированы среди детей. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «За шесть месяцев текущего года заболеваемость генерализованной менингококковой инфекцией составила 0,3 случая на 100 тысяч населения, что соответствует уровню прошлого года. 60% заболевших — дети», — уточнили в ведомстве. Всплеска завозных случаев в округе не зафиксировано. Все эпизоды зарегистрированы внутри региона. Летальных исходов от менингококка в Югре не было уже пять лет. В Роспотребнадзоре напомнили, что инфекция передается воздушно-капельным путем и может вызывать менингит, сепсис и другие осложнения. Единственный способ защиты — вакцинация. По данным департамента здравоохранения Югры, в этом году в округе планируется привить более 21 тысячи человек, в том числе свыше 15 тысяч детей. На сегодняшний день выполнено почти 63% годового плана. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО каждый третий клещ оказался заражен опасными инфекциями: боррелиозом, эрлихиозом, анаплазмозом и энцефалитом. С начала сезона в округе исследовали больше 1,5 тысяч клещей, почти 37% из них были переносчиками заболеваний
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...