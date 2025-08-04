В ХМАО каждый третий клещ заражен опасными инфекциями

В ХМАО каждый третий клещ оказался заражен опасными инфекциями: боррелиозом, эрлихиозом, анаплазмозом и энцефалитом. С начала сезона в округе исследовали больше 1,5 тысяч клещей, почти 37% из них были переносчиками заболеваний, сообщил окружной Роспотребнадзор на официальном сайте.
«С начала сезона исследовано 1530 клещей, в том числе 1261 снятых с людей и 269 собранных в ходе энтомологических полевых работ. Зараженными оказались 36,9% исследованных клещей: клещевым боррелиозом заражены 28,7% исследованных клещей, моноцитарным эрлихиозом человека — 5,8%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 0,9%, вирусом клещевого энцефалита — 2,7%», — отметили специалисты регионального управления Роспотребнадзора.
За последнюю неделю зарегистрировано 206 новых случаев присасывания клещей, что на 8,42% больше по сравнению с предыдущей неделей. Этот показатель почти вдвое выше, чем за аналогичный период 2024 года.
Всего за медицинской помощью обратились 6 045 югорчан. Наибольшее число случаев зафиксировано в Ханты-Мансийске, в Октябрьском районе и в Нижневартовске.
Больше всего случаев укусов зафиксировано в лесных массивах — 66,5% от общего числа. На втором месте — дачные и садовые участки (17,5%), затем — городские и поселковые территории (9,7%). Ещё 6,3% случаев составили завозные — клещи впились в людей за пределами округа.
Ранее URA.RU отмечало, что с начала сезона в 2025 году от укусов клещей пострадали 5398 югорчан. За последнюю неделю количество случаев присасывания значительно увеличилось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!