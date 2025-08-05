Уроженца Азербайджана осудили в Перми за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ

Бизнесмена, пытавшегося дать взятку пермскому оперативнику, отправили в колонию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Размер взятки составлял 500 тысяч рублей
Размер взятки составлял 500 тысяч рублей Фото:

Уроженец Азербайджана осужден за попытку дачи взятки должностному лицу в Перми. По данным УФСБ по Пермскому краю, мужчина предложил оперативному сотруднику 500 тысяч рублей за прекращение проверок на лесопильных комплексах и сокрытие выявленных нарушений лесного и экологического законодательства.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен злоумышленник, предложивший через оперативного работника правоохранительных органов взятку в размере 500 тысяч рублей. Деньги предназначались за прекращение проверок лесопильных комплексов, а также сокрытие информации о выявленных нарушениях лесного и экологического законодательства», — уточнили URA.RU в пресс-службе регионального УФСБ. 

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»). Следственный комитет России по Пермскому краю завершил расследование и передал материалы в суд. Дзержинский районный суд Перми признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также оштрафовал его на 1,5 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженец Азербайджана осужден за попытку дачи взятки должностному лицу в Перми. По данным УФСБ по Пермскому краю, мужчина предложил оперативному сотруднику 500 тысяч рублей за прекращение проверок на лесопильных комплексах и сокрытие выявленных нарушений лесного и экологического законодательства. «В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен злоумышленник, предложивший через оперативного работника правоохранительных органов взятку в размере 500 тысяч рублей. Деньги предназначались за прекращение проверок лесопильных комплексов, а также сокрытие информации о выявленных нарушениях лесного и экологического законодательства», — уточнили URA.RU в пресс-службе регионального УФСБ.  В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»). Следственный комитет России по Пермскому краю завершил расследование и передал материалы в суд. Дзержинский районный суд Перми признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также оштрафовал его на 1,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...