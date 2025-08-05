Уроженца Азербайджана осудили в Перми за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ

Уроженец Азербайджана осужден за попытку дачи взятки должностному лицу в Перми. По данным УФСБ по Пермскому краю, мужчина предложил оперативному сотруднику 500 тысяч рублей за прекращение проверок на лесопильных комплексах и сокрытие выявленных нарушений лесного и экологического законодательства.
«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен злоумышленник, предложивший через оперативного работника правоохранительных органов взятку в размере 500 тысяч рублей. Деньги предназначались за прекращение проверок лесопильных комплексов, а также сокрытие информации о выявленных нарушениях лесного и экологического законодательства», — уточнили URA.RU в пресс-службе регионального УФСБ.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»). Следственный комитет России по Пермскому краю завершил расследование и передал материалы в суд. Дзержинский районный суд Перми признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также оштрафовал его на 1,5 млн рублей.
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