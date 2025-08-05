На 25-м километре трассы Екатеринбург — Полевской 5 августа 73-летний водитель ВАЗ 2107 погиб в жесткой аварии с Mazda. Пенсионер врезался в иномарку на огромной скорости, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Водитель отечественного автомобиля скончался в карете скорой медицинской помощи при транспортировке в лечебную организацию», — пояснили в ведомстве. Стаж вождения погибшего составлял шесть лет.
За рулем иномарки был 60-летний водитель. Экспресс-тест показал, что в момент аварии он был трезв. На месте происшествия работают инспекторы ДПС.
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