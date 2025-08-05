Под Екатеринбургом водитель легковушки устроил жесткое ДТП и погиб. Фото

На трассе Екатеринбург — Полевской в аварии погиб 73-летний водитель ВАЗ
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники полиции организовали проверку
Сотрудники полиции организовали проверку Фото:

На 25-м километре трассы Екатеринбург — Полевской 5 августа 73-летний водитель ВАЗ 2107 погиб в жесткой аварии с Mazda. Пенсионер врезался в иномарку на огромной скорости, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Водитель отечественного автомобиля скончался в карете скорой медицинской помощи при транспортировке в лечебную организацию», — пояснили в ведомстве. Стаж вождения погибшего составлял шесть лет.

За рулем иномарки был 60-летний водитель. Экспресс-тест показал, что в момент аварии он был трезв. На месте происшествия работают инспекторы ДПС.

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На 25-м километре трассы Екатеринбург — Полевской 5 августа 73-летний водитель ВАЗ 2107 погиб в жесткой аварии с Mazda. Пенсионер врезался в иномарку на огромной скорости, рассказали в Госавтоинспекции региона. «Водитель отечественного автомобиля скончался в карете скорой медицинской помощи при транспортировке в лечебную организацию», — пояснили в ведомстве. Стаж вождения погибшего составлял шесть лет. За рулем иномарки был 60-летний водитель. Экспресс-тест показал, что в момент аварии он был трезв. На месте происшествия работают инспекторы ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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