Российского блогера, снимавшего боевые действия, депортируют из Таиланда

Российского видеоблогера Збарского депортируют из Таиланда 15 августа
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Ранее блогера взяли под стражу за съемку обстрелов между Таиландом и Камбоджей
Ранее блогера взяли под стражу за съемку обстрелов между Таиландом и Камбоджей Фото:

Российский блогер Тимур Збарский, задержанный в Таиланде после съемок на границе с Камбоджей, будет депортирован на родину 15 августа. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин. 

"Збарский будет депортирован в Россию 15 августа. Об этом нас сегодня уведомила иммиграционная полиция Таиланда", — заявил Илья Ильин. Его слова передает РИА Новости. 

Кроме того, во время съемок блогер высказывался относительно происходящих событий, в частности, комментировал минометный обстрел территории Таиланда со стороны Камбоджи, а также деятельность подразделений противовоздушной обороны. В настоящее время мужчина находится в центре для содержания иностранных граждан. Возможности легализовать свое пребывание в Таиланде или избежать депортации у него нет.

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Российский блогер Тимур Збарский, задержанный в Таиланде после съемок на границе с Камбоджей, будет депортирован на родину 15 августа. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.  "Збарский будет депортирован в Россию 15 августа. Об этом нас сегодня уведомила иммиграционная полиция Таиланда", — заявил Илья Ильин. Его слова передает РИА Новости.  Кроме того, во время съемок блогер высказывался относительно происходящих событий, в частности, комментировал минометный обстрел территории Таиланда со стороны Камбоджи, а также деятельность подразделений противовоздушной обороны. В настоящее время мужчина находится в центре для содержания иностранных граждан. Возможности легализовать свое пребывание в Таиланде или избежать депортации у него нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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