Российского блогера, снимавшего боевые действия, депортируют из Таиланда

Российский блогер Тимур Збарский, задержанный в Таиланде после съемок на границе с Камбоджей, будет депортирован на родину 15 августа. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.
"Збарский будет депортирован в Россию 15 августа. Об этом нас сегодня уведомила иммиграционная полиция Таиланда", — заявил Илья Ильин. Его слова передает РИА Новости.
Кроме того, во время съемок блогер высказывался относительно происходящих событий, в частности, комментировал минометный обстрел территории Таиланда со стороны Камбоджи, а также деятельность подразделений противовоздушной обороны. В настоящее время мужчина находится в центре для содержания иностранных граждан. Возможности легализовать свое пребывание в Таиланде или избежать депортации у него нет.
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