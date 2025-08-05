В аэропорту Сургута обнаружили опасных вредителей в багаже пассажиров из Таджикистана

Россельхознадзор обнаружил паразитов в багаже авиапассажиров аэропорта Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
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Фасоль с опасными вредителями пытались провезти авиапассажиры в аэропорту Сургута
Фасоль с опасными вредителями пытались провезти авиапассажиры в аэропорту Сургута Фото:

В аэропорту Сургута (ХМАО) выявили семь случаев попытки ввоза зараженных растений. Сотрудники Россельхознадзора нашли в багаже и ручной клади пассажиров из Таджикистана более пяти килограммов бобовых и приправ с опасными вредителями, сообщили в управлении ведомства по ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.

«Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в международном аэропорту города Сургута при досмотре багажа и ручной клади пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан, выявлено семь случаев ввоза подкарантинной продукции общим весом 5,51 кг с признаками заражения карантинными объектами. В четырех случаях в кумине (зире) присутствовали семена рода повилики, в трех случаях в бобовых (маш, фасоль, нут) выявлена четырехпятнистая зерновка», — рассказало надзорное ведомство на официальном сайте.

По словам специалистов, зараженную продукцию пришлось уничтожить, чтобы не допустить распространения вредителей. Повилика и зерновка входят в список особо опасных карантинных объектов в России. Повилика способна уничтожить урожай овощей и кормовых культур, а зерновка делает бобовые непригодными для пищи и опасными для животных. Один сорняк может дать до 20 тысяч семян, а личинки зерновки полностью выедают содержимое бобов, оставляя только оболочку.

Ранее URA.RU писало, что с начала года Россельхознадзор предотвратил ввоз через аэропорт Сургута 730 килограммов фруктов, овощей, ягод и зерновых. Из-за нарушений фитосанитарных требований вся продукция была уничтожена.

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В аэропорту Сургута (ХМАО) выявили семь случаев попытки ввоза зараженных растений. Сотрудники Россельхознадзора нашли в багаже и ручной клади пассажиров из Таджикистана более пяти килограммов бобовых и приправ с опасными вредителями, сообщили в управлении ведомства по ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. «Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в международном аэропорту города Сургута при досмотре багажа и ручной клади пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан, выявлено семь случаев ввоза подкарантинной продукции общим весом 5,51 кг с признаками заражения карантинными объектами. В четырех случаях в кумине (зире) присутствовали семена рода повилики, в трех случаях в бобовых (маш, фасоль, нут) выявлена четырехпятнистая зерновка», — рассказало надзорное ведомство на официальном сайте. По словам специалистов, зараженную продукцию пришлось уничтожить, чтобы не допустить распространения вредителей. Повилика и зерновка входят в список особо опасных карантинных объектов в России. Повилика способна уничтожить урожай овощей и кормовых культур, а зерновка делает бобовые непригодными для пищи и опасными для животных. Один сорняк может дать до 20 тысяч семян, а личинки зерновки полностью выедают содержимое бобов, оставляя только оболочку. Ранее URA.RU писало, что с начала года Россельхознадзор предотвратил ввоз через аэропорт Сургута 730 килограммов фруктов, овощей, ягод и зерновых. Из-за нарушений фитосанитарных требований вся продукция была уничтожена.
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