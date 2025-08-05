05 августа 2025

Мексика не стала скрывать тайную просьбу Трампа о войсках

Мексика заявила о конкретном предложении Трампа ввести войска
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США Дональд Трамп предлагал президенту Мексики ввести войска в их страну
Президент США Дональд Трамп предлагал президенту Мексики ввести войска в их страну Фото:

Президент США Дональд Трамп предложил ввести американские войска на территорию Мексики. Об этом рассказала президента Мексики Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции. , трансляцию которой вели ведущие мексиканские СМИ.

«Президент Трамп действительно в одном из звонков предлагал, чтобы армия Соединенных Штатов вошла. И я ответила, что нет, нет, это не обсуждается и не стоит на повестке дня, и он это понял», — сказала Шейнбаум.

Комментируя отношения с Соединенными Штатами и переговоры по вопросам безопасности, глава государства подчеркнула допустимость сотрудничества. Она отметила, что при условии соблюдения государственного суверенитета могут рассматриваться иные направления взаимопомощи. В частности, глава государства упомянула возможность обмена информацией.

Ранее Дональд Трамп уже делал резонансные заявления о военном участии США на международной арене, в том числе о поставках вооружений Украине в координации с ЕС и НАТО. Тогда он подчеркивал, что Вашингтон заинтересован в урегулировании конфликтов, однако не исключал пересмотра стратегий и новых форм военной поддержки.

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Президент США Дональд Трамп предложил ввести американские войска на территорию Мексики. Об этом рассказала президента Мексики Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции. , трансляцию которой вели ведущие мексиканские СМИ. «Президент Трамп действительно в одном из звонков предлагал, чтобы армия Соединенных Штатов вошла. И я ответила, что нет, нет, это не обсуждается и не стоит на повестке дня, и он это понял», — сказала Шейнбаум. Комментируя отношения с Соединенными Штатами и переговоры по вопросам безопасности, глава государства подчеркнула допустимость сотрудничества. Она отметила, что при условии соблюдения государственного суверенитета могут рассматриваться иные направления взаимопомощи. В частности, глава государства упомянула возможность обмена информацией. Ранее Дональд Трамп уже делал резонансные заявления о военном участии США на международной арене, в том числе о поставках вооружений Украине в координации с ЕС и НАТО. Тогда он подчеркивал, что Вашингтон заинтересован в урегулировании конфликтов, однако не исключал пересмотра стратегий и новых форм военной поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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