В Перми появился производитель микроигл для косметологических процедур. Продукция предназначена для использования в домашних условиях, объяснил один из двух соучредителей ООО «Микроиглы Рус» Валерий Беляев.
«Производство биорастворимых микроигольных патчей уже запущено. Продукт выпускается под брендом Blom, который существует с 2019 года», — сообщил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье».
До 2022 года компания реализовала свыше 300 тысяч комплектов патчей, однако затем производство было приостановлено из-за логистических трудностей, ослабления рубля и трансформации схем дистрибуции. Сейчас предприятие возобновило выпуск товаров, организовав первую производственную серию с ежемесячным объемом 6 тысяч комплектов.
Ближайшая цель общества — расширение производственных объемов и налаживание экспорта. Размер инвестиций в проект не был указан.
URA.RU уже писало ранее, что в Прикамье заключили первый офсетный контракт, предусматривающий запуск производства реагентов для обработки осадка сточных вод. Заказчиком проекта выступило АО «Мосводоканал», инвестором является ГК «Норкем».
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