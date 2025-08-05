05 августа 2025

Пермская компания начала производить микроиглы для ухода за кожей

© Служба новостей «URA.RU»
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Проект запустили бизнесмены Валерий Беляев и Алексей Пыхтеев
Проект запустили бизнесмены Валерий Беляев и Алексей Пыхтеев Фото:

В Перми появился производитель микроигл для косметологических процедур. Продукция предназначена для использования в домашних условиях, объяснил один из двух соучредителей ООО «Микроиглы Рус» Валерий Беляев.

«Производство биорастворимых микроигольных патчей уже запущено. Продукт выпускается под брендом Blom, который существует с 2019 года», — сообщил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье».

До 2022 года компания реализовала свыше 300 тысяч комплектов патчей, однако затем производство было приостановлено из-за логистических трудностей, ослабления рубля и трансформации схем дистрибуции. Сейчас предприятие возобновило выпуск товаров, организовав первую производственную серию с ежемесячным объемом 6 тысяч комплектов.

Ближайшая цель общества — расширение производственных объемов и налаживание экспорта. Размер инвестиций в проект не был указан.

URA.RU уже писало ранее, что в Прикамье заключили первый офсетный контракт, предусматривающий запуск производства реагентов для обработки осадка сточных вод. Заказчиком проекта выступило АО «Мосводоканал», инвестором является ГК «Норкем».

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В Перми появился производитель микроигл для косметологических процедур. Продукция предназначена для использования в домашних условиях, объяснил один из двух соучредителей ООО «Микроиглы Рус» Валерий Беляев. «Производство биорастворимых микроигольных патчей уже запущено. Продукт выпускается под брендом Blom, который существует с 2019 года», — сообщил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье». До 2022 года компания реализовала свыше 300 тысяч комплектов патчей, однако затем производство было приостановлено из-за логистических трудностей, ослабления рубля и трансформации схем дистрибуции. Сейчас предприятие возобновило выпуск товаров, организовав первую производственную серию с ежемесячным объемом 6 тысяч комплектов. Ближайшая цель общества — расширение производственных объемов и налаживание экспорта. Размер инвестиций в проект не был указан. URA.RU уже писало ранее, что в Прикамье заключили первый офсетный контракт, предусматривающий запуск производства реагентов для обработки осадка сточных вод. Заказчиком проекта выступило АО «Мосводоканал», инвестором является ГК «Норкем».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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