Питбайки в России могут приравнять к мопедам

Питбайки и электромотоциклы эндуро в России могут приравнять к мопедам, для управления которыми необходимы водительские права категории «М». С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, направив обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву.
«Считаю, что в первую очередь питбайки и эндуро необходимо официально приравнять к мопедам, для управления которыми нужны права категории „М“», — написал Чернышов в обращении. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что сегодня приобрести питбайк или эндуро-байк можно без водительских прав, что делает их доступными для несовершеннолетних.
Чернышов отметил, что данная инициатива необходима из-за роста числа аварий с питбайками. По его данным, за первое полугодие 2025 года в таких ДТП погибло 10 детей, еще 235 получили тяжелые травмы. Количество происшествий увеличилось на 30,2% по сравнению с прошлым годом, а продажи техники выросли втрое — с пяти до 15 тысяч единиц.
Вице-спикер также предложил пересмотреть статус питбайков как спортивного инвентаря, чтобы обойти требования к транспорту, такие как регистрация, техосмотр и страховка. Кроме того, необходимо вести меру, при которой питбайк будет задерживаться, если им управляет подросток без сопровождения взрослых и отправляться на специализированную стоянку до выяснения обстоятельств. Также он предложил ужесточить административную ответственность за допуск несовершеннолетних к управлению питбайком, ввести крупные штрафы и возможность конфискации техники при повторных нарушениях.
Проблема с участием несовершеннолетних в ДТП на питбайках и мопедах ранее поднималась на региональном уровне: только в Тюменской области с начала 2025 года произошло 51 подобное происшествие, в которых пострадал 51 ребенок и один погиб. Сейчас питбайки официально считаются спортивным инвентарем, их использование на дорогах общего пользования запрещено, однако контроль за этим остается затруднительным, что приводит к росту аварийности по всей стране.
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