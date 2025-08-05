05 августа 2025

Тюменскую область ждет теплый и дождливый день

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Дожди продлятся днем, а ночью осадки прекратятся
Дожди продлятся днем, а ночью осадки прекратятся Фото:

На территории Тюменской области днем 6 августа воздух прогреется до +23 градусов, а местами возможны небольшие дожди. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области днем 6 августа ожидается +18, +23 градуса. Местами по территории региона возможен небольшой дождь», — сообщается на сайте управления.

В ночь на 7 августа осадки в регионе не ожидаются, а температура воздуха опустится до +7, +12 градусов. Ветер восточный 5-11 м/с.

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На территории Тюменской области днем 6 августа воздух прогреется до +23 градусов, а местами возможны небольшие дожди. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В Тюменской области днем 6 августа ожидается +18, +23 градуса. Местами по территории региона возможен небольшой дождь», — сообщается на сайте управления. В ночь на 7 августа осадки в регионе не ожидаются, а температура воздуха опустится до +7, +12 градусов. Ветер восточный 5-11 м/с.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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