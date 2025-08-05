Тюменскую область ждет теплый и дождливый день

Дожди продлятся днем, а ночью осадки прекратятся
На территории Тюменской области днем 6 августа воздух прогреется до +23 градусов, а местами возможны небольшие дожди. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области днем 6 августа ожидается +18, +23 градуса. Местами по территории региона возможен небольшой дождь», — сообщается на сайте управления.
В ночь на 7 августа осадки в регионе не ожидаются, а температура воздуха опустится до +7, +12 градусов. Ветер восточный 5-11 м/с.
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