Украинские войска оставляют позиции в селе Новоселовка и отступают вглубь Днепропетровской области. Об этом сообщил в российских силовых структурах.
В ведомстве уточнили, что противник отступает из Новоселовки, которая является первым крупным логистическим узлом на этом участке фронта. По информации источника, контроль за этим населенным пунктом имеет стратегическое значение для снабжения украинских подразделений и переброски техники.
Ранее российская армия освободила село Январское в Днепропетровской области. Населенный пункт был взят под контроль группировкой войск «Восток» в результате активных действий, передает "Национальная служба новостей".
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