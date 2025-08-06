ВСУ бегут с позиций в Днепропетровской области

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Украинские бойцы оставляют свои позиции в селе Новоселовка
Украинские бойцы оставляют свои позиции в селе Новоселовка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска оставляют позиции в селе Новоселовка и отступают вглубь Днепропетровской области. Об этом сообщил в российских силовых структурах.

В ведомстве уточнили, что противник отступает из Новоселовки, которая является первым крупным логистическим узлом на этом участке фронта. По информации источника, контроль за этим населенным пунктом имеет стратегическое значение для снабжения украинских подразделений и переброски техники.

Ранее российская армия освободила село Январское в Днепропетровской области. Населенный пункт был взят под контроль группировкой войск «Восток» в результате активных действий, передает "Национальная служба новостей".

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Украинские войска оставляют позиции в селе Новоселовка и отступают вглубь Днепропетровской области. Об этом сообщил в российских силовых структурах. В ведомстве уточнили, что противник отступает из Новоселовки, которая является первым крупным логистическим узлом на этом участке фронта. По информации источника, контроль за этим населенным пунктом имеет стратегическое значение для снабжения украинских подразделений и переброски техники. Ранее российская армия освободила село Январское в Днепропетровской области. Населенный пункт был взят под контроль группировкой войск «Восток» в результате активных действий, передает "Национальная служба новостей".
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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